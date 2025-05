ROME, le 18 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a achevé sa visite à Rome, en Italie, et au Vatican, où il a assisté à la messe inaugurale de Sa Sainteté le pape Léon XIV sur la place Saint-Pierre, aux côtés d'homologues et de délégations du monde entier.

Le premier ministre Carney a rencontré Sa Sainteté le pape Léon XIV à la suite de sa messe inaugurale. Le premier ministre lui a adressé ses remerciements pour son message d'unité, de compassion et de paix.

Lors de sa visite en Italie, le premier ministre a rencontré la première ministre et le président de l'Italie pour souligner la solidité des relations entre nos deux pays et les efforts déployés pour les renforcer. Pendant son séjour à Rome, il a également rencontré plus d'une douzaine d'autres dirigeants. Leurs discussions ont porté sur les moyens de multiplier les partenariats commerciaux, de renforcer les investissements bilatéraux et de répondre aux défis qui se posent dans le monde. À ce titre, ils ont notamment abordé la sécurité énergétique, les chaînes d'approvisionnement, le soutien que le Canada apporte à une paix juste et durable en Ukraine ainsi que la nécessité d'instaurer immédiatement un cessez-le-feu à Gaza.

En prévision du Sommet du G7 qui se tiendra le mois prochain à Kananaskis, en Alberta, le premier ministre a mis en avant le rôle du Canada en tant que partenaire stable, fiable et innovant, riche en ressources naturelles et en expertise.

Dans un monde plus dangereux et divisé, le Canada travaillera avec ses Alliés et ses partenaires pour faire croître nos économies, défendre les intérêts des Canadiens et relever les défis les plus pressants à l'échelle mondiale.

