MISE À JOUR - Le dimanche 14 juin 2026

OTTAWA, ON, le 13 juin 2026 /CNW/ -

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Comté de Mayo (Irlande)



9 h 15 Le premier ministre arrivera à Charlestown, en Irlande.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool 10 h 20 Le premier ministre rencontrera la présidente de l'Irlande, Catherine Connolly.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool 12 h 30 Le premier ministre participera à la plantation d'un arbre en compagnie du Conseil communautaire d'Aughagower.





Note à l'intention des médias :

Couverture libre pour les représentants des médias accrédités 16 h 00 Le premier ministre tiendra un point de presse.





Note à l'intention des médias :

Couverture libre pour les représentants des médias accrédités 17 h 30 Le premier ministre assistera à une réception officielle organisée par le Conseil du comté de Mayo et y prononcera une allocution.





Note à l'intention des médias :

Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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