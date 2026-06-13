MISE À JOUR - Le dimanche 14 juin 2026

English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

13 juin, 2026, 19:19 ET

OTTAWA, ON, le 13 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Comté de Mayo (Irlande)


9 h 15             

Le premier ministre arrivera à Charlestown, en Irlande.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

10 h 20           

Le premier ministre rencontrera la présidente de l'Irlande, Catherine Connolly.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

12 h 30           

Le premier ministre participera à la plantation d'un arbre en compagnie du Conseil communautaire d'Aughagower.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

16 h 00           

Le premier ministre tiendra un point de presse.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

17 h 30           

Le premier ministre assistera à une réception officielle organisée par le Conseil du comté de Mayo et y prononcera une allocution.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada