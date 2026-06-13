Le dimanche 14 juin 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

13 juin, 2026, 16:50 ET

OTTAWA, ON, le 13 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Comté de Mayo (Irlande)


9 h 15

Le premier ministre arrivera à Charlestown, en Irlande.



Note à l'intention des médias : 

  • Prise d'images pool


10 h 20

Le premier ministre rencontrera la présidente de l'Irlande, Catherine Connolly.



Note à l'intention des médias : 

  • Prise d'images pool


16 h 00

Le premier ministre tiendra un point de presse.



Note à l'intention des médias : 

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités


17 h 30

Le premier ministre assistera à une réception officielle organisée par le Conseil du comté de Mayo et y prononcera une allocution.



Note à l'intention des médias : 

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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