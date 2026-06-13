Le dimanche 14 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
13 juin, 2026, 16:50 ET
OTTAWA, ON, le 13 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
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Comté de Mayo (Irlande)
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9 h 15
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Le premier ministre arrivera à Charlestown, en Irlande.
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Note à l'intention des médias :
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10 h 20
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Le premier ministre rencontrera la présidente de l'Irlande, Catherine Connolly.
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Note à l'intention des médias :
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16 h 00
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Le premier ministre tiendra un point de presse.
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Note à l'intention des médias :
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17 h 30
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Le premier ministre assistera à une réception officielle organisée par le Conseil du comté de Mayo et y prononcera une allocution.
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Note à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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