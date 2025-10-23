BOWMANVILLE, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Dans un monde incertain et en pleine mutation, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous protégeons nos communautés et notre pays. Nous bâtissons notre économie, des projets d'envergure et des millions de nouveaux logements. Nous donnons aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens d'agir en réduisant les coûts et en leur offrant de nouvelles possibilités de réussir. Nous ne pouvons pas contrôler les décisions des autres pays, mais nous pouvons contrôler ce que nous décidons de bâtir, à savoir un Canada fort.

Le nouveau gouvernement du Canada agit de manière décisive afin de réaliser des projets d'intérêt national qui permettent de créer des emplois bien rémunérés, de réduire les émissions et de faire croître notre économie.

Pour ce faire, le gouvernement a lancé le Bureau des grands projets afin de réduire les formalités administratives et d'accélérer les grands projets d'intérêt national. Le mois dernier, le premier ministre Mark Carney a annoncé les premiers projets qui seraient soumis à l'examen du Bureau des grands projets. L'un d'eux est le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington, à Bowmanville, en Ontario. Ce projet favorisera la création d'emplois, la croissance industrielle et un avenir axé sur l'énergie propre, ce qui positionnera le Canada à l'avant-scène de l'innovation mondiale dans le domaine du nucléaire.

Aujourd'hui, le premier ministre a annoncé que le Fonds de croissance du Canada allait investir 2 milliards de dollars pour soutenir la construction et l'exploitation des quatre petits réacteurs modulaires de la nouvelle centrale nucléaire de Darlington. Ce projet fera du Canada le premier pays du G7 à faire usage de la technologie des petits réacteurs modulaires et générera 500 millions de dollars par année dans la chaîne d'approvisionnement nucléaire de l'Ontario. Une fois terminé, le premier des quatre petits réacteurs modulaires de Darlington offrira une électricité fiable, abordable et propre à 300 000 foyers. De plus, il soutiendra 3 700 emplois par an, dont 18 000 pendant les travaux de construction, au cours des 65 prochaines années.

Le premier ministre Carney était accompagné du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui a annoncé que le gouvernement de l'Ontario allait investir 1 milliard de dollars dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds ontarien pour la construction. Ontario Power Generation reste l'exploitant et actionnaire majoritaire du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington, tandis que le Fonds de croissance du Canada et le Fonds ontarien pour la construction acquièrent des participations minoritaires significatives dans le projet, représentant respectivement 15 % et 7,5 % des actions.

Cet investissement, qui renforcera le réseau d'électricité ontarien, est un bon exemple des projets d'intérêt national qui représentent la nouvelle approche économique du Canada. De concert, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario démontrent que le Canada peut répondre aux plus hautes normes quand il construit des installations de calibre mondial de manière efficace, économique et concurrentielle.

C'est en favorisant l'investissement privé, la sécurité énergétique et la base industrielle qui alimentera la transition axée sur l'énergie propre que nous allons bâtir un Canada fort.

Citations

« Le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington créera des milliers d'emplois bien payés et fournira une électricité propre à des centaines de milliers de foyers ontariens. Cet investissement, qui aura des retombées pour des générations, favorisera la sécurité, la prospérité et les possibilités pendant longtemps. Nous réalisons de grandes choses pour bâtir un Canada fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« L'investissement annoncé aujourd'hui pour soutenir la construction des premiers petits réacteurs modulaires dans les pays du G7 est un investissement dans l'avenir de l'énergie nucléaire en Ontario. Nous protégeons l'Ontario en favorisant la création d'emplois bien rémunérés et à long terme pour les travailleurs ontariens et en mettant en place les infrastructures énergétiques nécessaires, notamment les petits réacteurs modulaires et de nouveaux projets nucléaires à grande échelle, pour faire de l'Ontario une superpuissance énergétique. »

-- L'hon. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Pour concrétiser les grandes opportunités, il faut voir grand, agir vite et réaliser les investissements générationnels qui nous permettent d'atteindre nos ambitions : créer des emplois, faire croître notre économie et réduire les émissions tout en diminuant les coûts énergétiques à long terme. Le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington stimulera la demande pour les technologies d'énergie propre et les emplois en construction écologique en tant que première initiative de ce genre au sein du G7. En soutenant l'ingéniosité et l'innovation canadiennes, nous ouvrons la porte à l'utilisation de cette technologie non seulement ici au Canada, mais partout dans le monde. »

-- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Les fonds que nous investissons dans le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington ouvriront la voie à un avenir où l'énergie canadienne alimentera notre économie au pays et offrira des occasions d'exporter l'expertise canadienne. En mobilisant le gouvernement, l'industrie et nos partenaires autochtones, nous créons des milliers d'emplois de qualité en Ontario, tout en assurant la mise en place d'une source d'énergie abordable et fiable sur laquelle les Canadiens et les Canadiennes peuvent compter. »

-- L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Il s'agit d'une des nombreuses étapes importantes à venir pour des projets d'envergure qui, comme celui de Darlington, peuvent transformer notre économie, la dynamiser et la relier, en plus de diversifier nos produits et nos marchés et de créer des centaines de milliers d'emplois bien rémunérés. Le Bureau des grands projets nous permettra de réaliser ces projets plus rapidement et plus efficacement, afin de bâtir ensemble une seule économie canadienne. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

Faits saillants

Le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington sera le premier projet de petits réacteurs modulaires à l'échelle du réseau réalisé au sein du G7.

Plus tôt cette année, le gouvernement de l'Ontario a autorisé Ontario Power Generation à aller de l'avant avec la construction du premier de ses quatre petits réacteurs modulaires à tarifs réglementés dans le cadre de ce projet.

À son plein potentiel, c'est-à-dire lorsque les quatre petits réacteurs modulaires seront opérationnels, le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington produira 1 200 mégawatts d'électricité propre et fiable. Cette quantité est suffisante pour alimenter environ 1,2 million de foyers, soit plus que le nombre de ménages dans la région du Grand Toronto. Le projet contribuera également à réduire les émissions de carbone de jusqu'à 2,3 millions de tonnes en moyenne par an entre 2029 et 2050.

Dans le cadre de sa mission, le Bureau des grands projets :

collabore avec des partenaires stratégiques - notamment des promoteurs de projets, les peuples autochtones, des investisseurs et tous les ordres de gouvernement - pour faciliter la réalisation de grands projets qui profiteront au Canada.



détermine et fait avancer les projets d'intérêt national, notamment par l'entremise de la Loi visant à bâtir le Canada .

.

offre aux promoteurs de projets un guichet unique pour simplifier et accélérer les démarches d'approbation dans le cadre du processus de réglementation fédéral.

Le Fonds de croissance du Canada a été créé en 2022 pour veiller à ce que le Canada reste une destination de choix pour les investissements et pour stimuler l'innovation dans les secteurs nouveaux et traditionnels de la base industrielle canadienne. À ce jour, il s'est constitué un portefeuille diversifié et efficace, composé de 16 entreprises représentant un engagement total de 4,75 milliards de dollars.

Le Fonds de croissance du Canada est un instrument d'investissement public indépendant de 15 milliards de dollars lancé par le gouvernement fédéral pour attirer des capitaux privés et investir dans des entreprises et des projets canadiens. Le Fonds effectue des investissements stratégiques pour aider le Canada à atteindre les objectifs de politique économique et climatique nationaux suivants :

Réduire les émissions et atteindre les cibles climatiques du Canada.



Accélérer le déploiement de technologies clés, comme l'électricité propre.



Faire prendre de l'expansion aux entreprises qui créeront des emplois et stimuleront la productivité et la croissance propre dans les secteurs nouveaux et traditionnels de la base industrielle canadienne.



Favoriser le maintien de la propriété intellectuelle au pays.



Tirer parti de la richesse en ressources naturelles du Canada et renforcer les chaînes d'approvisionnement essentielles pour assurer le bien-être économique et environnemental futur du Canada.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]