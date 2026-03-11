Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Région de la capitale nationale (Canada)
9 h 30
Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
14 h 30
Le premier ministre annoncera un nouveau plan visant à défendre et à transformer la région de l'Arctique et du Nord du Canada.
Notes à l'intention des médias :
15 h 55
Le premier ministre rencontrera le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, R.J. Simpson.
Note à l'intention des médias :
16 h 40
Le premier ministre visitera des infrastructures de la région.
Note à l'intention des médias :
17 h 30
Le premier ministre s'envolera vers Oslo, en Norvège.
Note à l'intention des médias :
