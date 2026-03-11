Le jeudi 12 mars 2026 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

11 mars, 2026, 19:23 ET

OTTAWA, ON, le 11 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


9 h 30            

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)


14 h 30          

Le premier ministre annoncera un nouveau plan visant à défendre et à transformer la région de l'Arctique et du Nord du Canada.



Notes à l'intention des médias : 

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 45.

15 h 55          

Le premier ministre rencontrera le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, R.J. Simpson.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


16 h 40          

Le premier ministre visitera des infrastructures de la région.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


17 h 30          

Le premier ministre s'envolera vers Oslo, en Norvège.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

