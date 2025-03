EDMONTON, AB, le 20 mars 2025 /CNW/ - Jasper est le joyau de la couronne du Canada. Alors que les résidents et les entreprises de la ville se remettent du feu de forêt dévastateur de l'été dernier, le gouvernement du Canada sera là pour soutenir la communauté.

Aujourd'hui, à Edmonton, le premier ministre Carney annonce un investissement de 187 millions de dollars pour la réparation et la reconstruction d'infrastructures essentielles dans le parc national Jasper. Ces fonds, qui seront versés à Parcs Canada sur une période de deux ans, appuieront la reconstruction de routes, de terrains de camping, de sentiers et de logements permanents pour le personnel et aideront à fournir des options de logement provisoires au personnel et aux résidents pendant la période de reconstruction.

Cette infrastructure est essentielle pour la ville de Jasper et le parc national Jasper. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera à accélérer les travaux de reconstruction pendant la saison de construction, qui débutera en mai, ce qui permettra d'éviter les retards et de veiller à ce que ces réparations cruciales soient menées à bien de manière efficace.

« Durant le feu de forêt qui a dévasté Jasper l'été dernier, les Canadiens et les Canadiennes se sont mobilisés pour protéger et soutenir cette incroyable communauté. Notre investissement contribuera à restaurer le joyau de la couronne du Canada et à aider les habitants de Jasper à reconstruire leur parc, leur économie et leur vie. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

