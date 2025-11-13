TERRACE, BC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Le monde change rapidement. Le Budget 2025 : Un Canada fort est le plan audacieux et ambitieux du gouvernement pour relever les défis actuels et transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Au cœur de cette nouvelle stratégie, il y a de nouvelles infrastructures d'intérêt national : des ports, des mines, des corridors commerciaux et d'autres grands projets qui permettront d'utiliser nos vastes ressources naturelles et de les vendre sur de nouveaux marchés au pays et dans le monde entier, tout en établissant des chaînes d'approvisionnement souveraines au Canada.

Pour réaliser les projets d'intérêt national plus rapidement, le premier ministre a lancé le Bureau des grands projets.

Au mois de septembre, le nouveau gouvernement du Canada a annoncé la première série de grands projets, qui représentaient 60 milliards de dollars d'investissements dans l'énergie nucléaire, le gaz naturel liquéfié (GNL), les minéraux critiques et de nouveaux corridors commerciaux. Nous avons aussi présenté des stratégies - distribution de l'énergie éolienne et ajout de lignes de transport dans l'Atlantique, captage de carbone, train à grande vitesse, nuage souverain - pour générer des dizaines de milliards d'investissements supplémentaires, tout en créant les conditions propices pour un pays plus connecté, plus productif et plus ambitieux.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé la deuxième série de projets pour bâtir notre économie. Chacun de ces projets est porteur de transformations. Dans le cadre de nos stratégies nationales visant à stimuler la compétitivité canadienne, ces initiatives amélioreront la prospérité et la résilience de notre pays pendant des générations. Ces stratégies sont les suivantes :

Réaliser le plein potentiel du Canada en tant que superpuissance énergétique; Créer de nouveaux corridors commerciaux et énergétiques pour diversifier notre économie; Renforcer notre leadership à l'égard des minéraux critiques pour accroître notre indépendance; Établir notre souveraineté en matière de données afin d'offrir des services sûrs à la population canadienne.

Le Canada doit d'abord réaliser son plein potentiel en tant que superpuissance énergétique. Nous détenons les quatrièmes plus grandes réserves de gaz naturel au monde, notre réseau électrique est propre à 80 %, et nous sommes parmi les principaux producteurs mondiaux de minéraux critiques qui alimenteront l'énergie propre de demain.

Les projets annoncés aujourd'hui s'appuient sur ces forces. Ils représenteront plus de 56 milliards de dollars en nouveaux investissements, soutiendront 68 000 emplois à temps plein et bien rémunérés et favoriseront la vigueur de l'économie canadienne pour des générations à venir.

Aujourd'hui, le premier ministre a soumis le Corridor essentiel de conservation du Nord-Ouest, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique et au Yukon, à l'étude du Bureau des grands projets. Ce corridor passe au-dessus de vastes gisements de minéraux critiques et a le potentiel de libérer des ressources de calibre mondial, tout en permettant la création d'une zone de conservation de la taille de la Grèce.

En soumettant ce projet à l'examen du Bureau des grands projets, nous veillons à ce qu'il réalise son extraordinaire potentiel en ce qui a trait à la mise en valeur des minéraux critiques et au transport d'une énergie propre. Nous veillons également au respect des droits des peuples autochtones et appuyons leur leadership à l'égard des projets.

Le Corridor transformera fondamentalement la vie de milliers de Canadiens et de Canadiennes, placera le Canada à l'avant-scène du secteur des minéraux critiques dans le monde et stimulera la prospérité partout au pays. Afin de réaliser ce potentiel, il faudra coordonner nos efforts avec ceux de nos partenaires provinciaux et autochtones, notamment pour établir des lignes de transport, remettre des autoroutes en état, installer la fibre optique et des tours de téléphonie cellulaire et investir dans les communautés, les ports et les voies ferrées. Dans le cadre de cette stratégie, les investissements dans l'infrastructure permettront de faire un lien entre l'électricité propre et la capacité d'exportation du GNL du Canada. De plus, en prolongeant les lignes de transport jusqu'au Yukon, il sera possible d'alimenter le Nord et éventuellement de favoriser l'exploitation d'autres ressources.

En plus de l'examen de l'expansion de la mine Red Chris au mois de septembre, le Bureau des grands projets recevra aux fins d'étude deux autres projets prévus dans cette région :

La Ligne de transport d'électricité de la côte nord , dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique : Ce projet est un pilier d'une économie canadienne plus propre, plus forte et mieux connectée. Ce projet permettra de raccorder le Corridor essentiel de conservation du Nord-Ouest , ce qui offrira une électricité propre et à faible coût et de meilleurs services de télécommunication aux communautés locales de la côte ouest. À l'appui des premières phases du projet de Ligne de transport d'électricité de la côte nord, la Banque de l'infrastructure du Canada a annoncé l'octroi d'un prêt de 139,5 millions de dollars à BC Hydro. Comme elle jumellera d'importantes lignes de transport, la Ligne de transport d'électricité de la côte nord favorisera la mise en place de nouveaux projets industriels transformateurs, dont le terminal de GNL Ksi Lisims et la mise en valeur des minéraux critiques dans le Triangle d'or. De plus, ce projet engendrera une réduction d'émissions pouvant atteindre jusqu'à trois millions de tonnes par année. Une fois en fonction, il créera également des milliers d'emplois directs à temps plein et générera des millions de dollars en revenus annuels pour l'État, en plus d'offrir aux générations à venir un corridor industriel favorisant l'énergie propre. Le Projet de raccordement du Yukon au réseau de la Colombie-Britannique qui est proposé dans le cadre du projet d'ensemble permettra, pour sa part, de raccorder le réseau d'électricité distinct du Yukon au réseau canadien en passant par la Colombie-Britannique, ce qui accroîtra la sécurité énergétique du Yukon et alimentera en énergie propre les communautés longeant le corridor nord-ouest du Canada.

À l'échelle mondiale, la demande en minéraux critiques est en hausse. Plus tôt ce mois-ci, dans le cadre de la stratégie du gouvernement du Canada sur les minéraux critiques, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, de concert avec nos partenaires du G7, a annoncé 26 nouveaux investissements, partenariats et autres mesures afin de débloquer des projets de minéraux critiques pour un total de 6,4 milliards de dollars et ainsi d'accélérer l'aménagement de chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et de présenter le Canada comme un fournisseur privilégié et fiable dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Afin de poursuivre sur cette lancée, trois nouveaux projets liés aux minéraux critiques sont maintenant soumis à l'étude du Bureau des grands projets :

Le projet nickélifère Crawford de la société Canada Nickel , Timmins (Ontario) : Ce projet va permettre de consolider le leadership mondial du Canada dans le domaine des matériaux industriels propres. Situé sur la deuxième plus vaste réserve de nickel au monde, le projet nickélifère Crawford va produire du nickel de haute qualité et à faible teneur en carbone, un élément essentiel pour les batteries et l'acier vert. Avec des émissions prévues inférieures de 90 % à la moyenne mondiale et un potentiel d'empreinte carbone négative, il représente un modèle pour l'avenir de l'exploitation minière responsable. De plus, ce projet va attirer 5 milliards de dollars d'investissements et créer des milliers de nouveaux emplois, assurant ainsi la place du Canada à l'avant-garde de l'économie propre.

, : Ce projet va permettre de consolider le leadership mondial du Canada dans le domaine des matériaux industriels propres. Situé sur la deuxième plus vaste réserve de nickel au monde, le projet nickélifère Crawford va produire du nickel de haute qualité et à faible teneur en carbone, un élément essentiel pour les batteries et l'acier vert. Avec des émissions prévues inférieures de 90 % à la moyenne mondiale et un potentiel d'empreinte carbone négative, il représente un modèle pour l'avenir de l'exploitation minière responsable. De plus, ce projet va attirer 5 milliards de dollars d'investissements et créer des milliers de nouveaux emplois, assurant ainsi la place du Canada à l'avant-garde de l'économie propre. La mine Matawinie de Nouveau Monde Graphite , Saint-Michel-des-Saints (Québec) : Cette mine de graphite à ciel ouvert fournira d'importantes composantes pour des applications de défense et les chaînes d'approvisionnement en batteries. Ce projet va s'intégrer à l'usine de matériaux de batterie prévue à Bécancour. Le projet va permettre de renforcer la résilience canadienne en matière d'approvisionnement et de contribuer à l'accélération de la transition énergétique. En plus, il va créer plus de mille nouveaux emplois et attirer 1,8 milliard de dollars en investissements.

, : Cette mine de graphite à ciel ouvert fournira d'importantes composantes pour des applications de défense et les chaînes d'approvisionnement en batteries. Ce projet va s'intégrer à l'usine de matériaux de batterie prévue à Bécancour. Le projet va permettre de renforcer la résilience canadienne en matière d'approvisionnement et de contribuer à l'accélération de la transition énergétique. En plus, il va créer plus de mille nouveaux emplois et attirer 1,8 milliard de dollars en investissements. La mine Sisson de Northcliff Resources, Sisson Brook (Nouveau-Brunswick) : La mine Sisson va produire du tungstène, un minéral critique essentiel à la fabrication d'acier à haute résistance mécanique, à la défense et à des applications industrielles. Les marchés mondiaux du tungstène sont très concentrés, et ce projet a le potentiel de faire du Canada un fournisseur sûr pour les industries nationales et connexes. Ce projet va permettre au Canada de se présenter à ses partenaires nationaux et internationaux comme un fournisseur fiable de minéraux critiques, tout en créant des centaines de nouveaux emplois.

En débloquant ces ressources, nous attirerons des centaines de milliards de dollars en nouveaux investissements et créerons des milliers d'emplois bien payés pour les mineurs, les charpentiers et les ingénieurs d'un peu partout au pays, notamment dans des régions comme le Cercle de feu, la fosse du Labrador et ici même, dans le nord de la Colombie-Britannique. Ces projets menés aux quatre coins du pays permettront également de créer des occasions de partenariat avec les communautés des Premières Nations locales et de privilégier des prises de participation de ces communautés ainsi que d'offrir un approvisionnement sûr en minéraux critiques au Canada et à ses alliés.

Enfin, pour veiller à ce que nos communautés nordiques disposent de l'énergie propre et des infrastructures essentielles au développement économique, nous soumettons au Bureau des grands projets le projet suivant :

Le Projet hydroélectrique de la Nunavut Nukkiksautiit Corporation à Iqaluit, à Iqaluit (Nunavut). Ce projet constitue une avancée majeure pour la souveraineté et la durabilité de l'Arctique. En effet, il s'agira du premier projet d'hydroélectricité détenu à 100 % par les Inuits du Nunavut, ce qui marquera une étape déterminante sur les plans du leadership autochtone et de l'innovation en matière d'énergie propre. En remplaçant les 15 millions de litres de diesel importés chaque année dont dépend Iqaluit, ce projet va permettre d'alimenter l'Arctique en énergie abordable, fiable et sans émissions, ce qui renforcera la résilience des communautés, favorisera une économie nordique plus propre et créera de nouveaux emplois dans la construction et les opérations.

Dans le cadre du Budget 2025, nous mobilisons plus de mille milliards de dollars d'investissements au cours des cinq prochaines années. Ces deux premières séries de projets, qui représentent plus de 116 milliards de dollars d'investissements, permettront de libérer le plein potentiel de notre pays et de créer des dizaines de milliers de nouveaux emplois, qu'il s'agisse des mineurs, soudeurs et ingénieurs qui feront avancer ces projets ou des enseignants, entrepreneurs et chefs d'entreprise qui offriront leurs services à ces communautés nouvelles et redynamisées.

Citations

« Face à l'incertitude, le nouveau gouvernement du Canada fait des choix audacieux pour rendre notre économie plus forte que jamais. Ainsi, nous réalisons des investissements majeurs, accélère le processus d'autorisation et lance un message clair aux travailleurs et à l'industrie : il est temps de bâtir. Nous bâtissons de manière durable, en partenariat avec les peuples autochtones, en nous appuyant sur les travailleurs, les matériaux et le savoir-faire canadiens, et en établissant de nouveaux partenariats audacieux entre les gouvernements et les régions, afin de bâtir un Canada fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Canada passe de la dépendance à la résilience. En développant nos gisements de minéraux critiques, notre production d'électricité propre et notre capacité d'exportation de GNL, nous libérons le potentiel économique canadien et garantissons la prospérité à long terme de tous les Canadiens. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« Nous agissons de manière résolue en vue de bâtir un Canada plus fort et plus autonome. En exploitant nos vastes ressources naturelles, en alimentant de nouvelles industries au pays et à l'étranger avec de l'énergie canadienne à faible teneur en carbone et en accélérant la réalisation de grands projets, nous veillons à ce que les travailleurs et les communautés du Canada soient en mesure non seulement d'être concurrentiels, mais aussi de gagner. »

-- L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Notre gouvernement est déterminé à accélérer la réalisation de ces projets à un rythme transformateur afin de bâtir des communautés fortes, durables et prospères. Les projets annoncés aujourd'hui permettront de créer de nouveaux emplois en Colombie-Britannique, notamment celui de la Ligne de transport d'électricité de la côte Nord, ainsi que dans tout le pays. Ils aideront également le Canada à bâtir l'économie la plus forte du G7. »

-- L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits saillants

Le Bureau des grands projets a été mis sur pied en vertu de la Loi visant à bâtir le Canada , laquelle est entrée en vigueur en juin 2025. Il a été lancé le 29 août 2025 sous la direction de Dawn Farrell, sa première dirigeante, qui possède une vaste expérience en matière de leadership dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures au Canada.

, laquelle est entrée en vigueur en juin 2025. Il a été lancé le 29 août 2025 sous la direction de Dawn Farrell, sa première dirigeante, qui possède une vaste expérience en matière de leadership dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures au Canada. Les première et deuxième séries de projets représentent ensemble un investissement de plus de 116 milliards de dollars dans notre économie et créeront des milliers d'emplois bien payés pour les Canadiens et les Canadiennes.

Ces projets favoriseront la mise en valeur des ressources et technologies stratégiques canadiennes que recherchent les marchés mondiaux. Ils permettront également de relancer les investissements nécessaires dans les infrastructures stratégiques afin de simplifier les processus logistiques et les chaînes d'approvisionnement.

Par l'intermédiaire de la nouvelle Stratégie de compétitivité climatique du gouvernement, nous augmentons nos crédits d'impôt à l'investissement dans l'économie propre afin qu'il soit plus abordable pour les industries canadiennes de faire la transition vers l'énergie propre, de moderniser les réseaux électriques, d'accroître les énergies renouvelables, d'augmenter le stockage d'énergie et de renforcer les liens énergétiques entre les provinces.

Au Sommet du G7 tenu cette année à Kananaskis, le gouvernement a lancé l'Alliance sur la production de minéraux critiques et le Plan d'action sur les minéraux critiques, une initiative dirigée par le Canada pour coordonner la production et mobiliser des investissements mondiaux.

Liens connexes

