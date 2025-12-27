Le samedi 27 décembre 2025 English

13 h 05         

Le premier ministre rencontrera le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.



Note à l'intention des médias :
     •  Prise d'images pool au début de la rencontre

