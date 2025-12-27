OTTAWA, ON, le 27 déc. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

13 h 05 Le premier ministre rencontrera le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de la rencontre

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Bureau du conseil privé

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias