27 déc, 2025, 06:55 ET
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
13 h 05
Le premier ministre rencontrera le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.
SOURCE Bureau du conseil privé
