OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le nouveau gouvernement du Canada s'emploie à établir une nouvelle relation économique et de sécurité avec les États-Unis. Le premier ministre Carney a conclu le meilleur accord parmi tous les principaux partenaires commerciaux des États-Unis : 85 % de nos échanges avec les États-Unis restent exempts de droits de douane, ce qui représente le taux moyen de droits de douane le plus bas au monde. À l'approche de l'examen conjoint de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), notre objectif est de préserver cet avantage unique du Canada et de le renforcer.

À cette fin, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui la création du nouveau Comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis. Ce Comité servira de forum pour la mise en commun du savoir-faire et l'élaboration de stratégies concernant tous les aspects des relations économiques entre le Canada et les États-Unis.

Le Comité consultatif sera composé de dirigeants issus des principaux secteurs de l'économie canadienne qui possèdent une vaste expérience des domaines des affaires, de l'investissement, du commerce et de la main-d'œuvre. Il sera présidé par le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, Dominic LeBlanc.

Le premier ministre est heureux d'annoncer que le Comité sera formé des membres suivants :

Jean Simard

Candace Laing

Darryl White

Lisa Raitt

Tracy Robinson

Flavio Volpe

Ron Bedard

Ken Seitz

Dennis Darby

Lana Payne

François Poirier

Émile Cordeau

Luc Thériault

Magali Picard

Jonathan Price

Susan Yurkovich

Michael Harvey

Tabatha Bull

Cameron Bailey

Valérie Beaudoin

Erin O'Toole

Jean Charest

P.J. Akeeagok

Ralph Goodale

Le Comité consultatif tiendra sa première réunion le 27 avril 2026.

Le premier ministre Carney remercie les membres de l'ancien Conseil sur les relations canado-américaines pour les services qu'ils ont rendus au cours de cette période déterminante pour les relations bilatérales.

Les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis jouent un rôle essentiel dans la compétitivité de l'économie nord-américaine et soutiennent des millions d'emplois des deux côtés de la frontière. Le nouveau Comité consultatif renforce notre collaboration avec des dirigeants patronaux et syndicaux canadiens, et garantit que le Canada est bien placé pour défendre ses intérêts.

Citations

« Le Canada aborde ses relations économiques avec les États-Unis de manière résolue, disciplinée et concertée. Ce nouveau Comité consultatif permet au gouvernement de s'appuyer sur les meilleurs conseils et les points de vue les plus larges possibles pour défendre les intérêts économiques du Canada. Notre but est d'établir un partenariat économique fort avec les États-Unis - un partenariat qui apporte davantage de certitude, de sécurité et de prospérité pour tous. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Canada est à son meilleur lorsque les gouvernements, les travailleurs, les entreprises et les chefs de file de l'industrie travaillent main dans la main. Le Comité consultatif va nous aider à rester branchés sur les points de vue des secteurs clés, à mener des actions de sensibilisation efficaces et à renforcer la position du Canada à l'heure où nous établissons une nouvelle relation économique et de sécurité avec les États-Unis. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

Faits saillants

Ensemble, le Canada, le Mexique et les États-Unis représentent un marché de 517 millions de consommateurs et un PIB combiné de 48 800 milliards de dollars.

En 2024, le Canada et les États-Unis ont échangé près de 3,6 milliards de dollars de biens et de services chaque jour.

Depuis l'entrée en vigueur de l'ACEUM, les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis ont augmenté de plus de 27 %, soit 196 milliards de dollars.

Au sujet de l'examen conjoint de l'ACEUM : L'ACEUM est entré en vigueur le 1 er juillet 2020 pour une durée de 16 ans (jusqu'en 2036). L'Accord prévoyait un engagement à le réexaminer à l'occasion du 6 e anniversaire de son entrée en vigueur, soit le 1 er juillet 2026. À ce moment-là, les pays peuvent déterminer par consensus les mesures qu'il convient de prendre et la pertinence de prolonger la durée de l'ACEUM pour une nouvelle période de 16 ans. Si aucun consensus n'était dégagé quant à la prolongation de l'ACEUM en 2026, des examens conjoints seraient organisés chaque année jusqu'à ce que les parties s'accordent sur une prolongation ou jusqu'à l'expiration de l'accord en 2036.



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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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