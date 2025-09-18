OTTAWA, ON, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Dans un monde plus divisé et plus dangereux, où les risques géopolitiques se multiplient, le nouveau gouvernement du Canada renforce sa collaboration avec ses alliés et de nouveaux partenaires commerciaux.

Une diplomatie solide, efficace et fondée sur des principes sera essentielle pour faire progresser cette mission et bâtir l'économie la plus forte du G7. À cette fin, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui qu'il va nommer :

l'honorable David Lametti au poste d'ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies.

au poste d'ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies. Vera Alexander au poste d'ambassadrice du Canada en Allemagne.

M. Lametti et Mme Alexander sont des leaders accomplis qui possèdent une vaste expérience dans la représentation du Canada au pays et à l'étranger, ayant servi notre pays avec distinction pendant des décennies.

Le premier ministre remercie l'ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies sortant, Bob Rae, pour les services exemplaires qu'il a rendus et le leadership inestimable dont il a fait preuve pour promouvoir les intérêts, les valeurs et les partenariats du Canada à un moment charnière de l'histoire mondiale. Le premier ministre souligne également les loyaux services et les contributions du regretté ambassadeur en Allemagne et ancien premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan.

Citation

« Le nouveau gouvernement du Canada a pour mandat de renforcer et de diversifier nos partenariats internationaux. À cet égard, il doit désigner des dirigeants compétents qui sont guidés par leurs principes pour représenter la valeur de la force du Canada dans un monde en évolution rapide. David Lametti et Vera Alexander sont bien placés pour faire progresser cette mission, et je les remercie de leurs contributions constantes au service du Canada. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

L'Organisation des Nations Unies (ONU) est le principal forum international et le seul forum à composition universelle par l'intermédiaire duquel le Canada définit et défend les normes et les valeurs mondiales qui sont au cœur de ses intérêts. Le Canada contribue activement à l'ONU depuis la création de celle-ci, notamment en tant que septième donateur en importance, ayant versé plus de 1,6 milliard de dollars américains à l'organisation en 2023. Le Canada accueille également l'Organisation de l'aviation civile internationale, une institution spécialisée de l'ONU.

Le Canada et l'Allemagne entretiennent des relations bilatérales étroites axées sur la coopération, qui reposent sur d'importants liens dans les domaines de l'économie et de la sécurité. L'Allemagne est un partenaire du G7, la plus grande économie en Europe et le plus important marché d'exportation de marchandises du Canada au sein de l'Union européenne. Elle est aussi le sixième partenaire commercial du Canada à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'étant chiffré à 30,5 milliards de dollars en 2024.

et l'Allemagne entretiennent des relations bilatérales étroites axées sur la coopération, qui reposent sur d'importants liens dans les domaines de l'économie et de la sécurité. L'Allemagne est un partenaire du G7, la plus grande économie en et le plus important marché d'exportation de marchandises du Canada au sein de l'Union européenne. Elle est aussi le sixième partenaire commercial du Canada à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'étant chiffré à 30,5 milliards de dollars en 2024. La nomination de M. Lametti à titre d'ambassadeur et représentant permanent du Canada aux Nations Unies entrera en vigueur le 17 novembre 2025.

La nomination de Mme Alexander à titre d'ambassadrice du Canada en Allemagne entrera en vigueur dans les prochaines semaines.

Notes biographiques

