Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00 Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



15 h 00 Le premier ministre fera une déclaration à la Chambre des communes.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement

Veuillez noter qu'à la lumière des événements tragiques survenus mardi à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, les activités prévues à l'horaire du premier ministre pour le mercredi 11 février ont été suspendues. Des détails suivront.

