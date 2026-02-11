Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
10 h 00
Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement
15 h 00
Le premier ministre fera une déclaration à la Chambre des communes.
Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement
Veuillez noter qu'à la lumière des événements tragiques survenus mardi à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, les activités prévues à l'horaire du premier ministre pour le mercredi 11 février ont été suspendues. Des détails suivront.
