Le premier ministre Carney annonce de nouveaux partenariats avec les Philippines dans les secteurs du commerce, de l'énergie, de la défense et du tourisme

VANCOUVER, BC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Dans un monde plus dangereux et plus divisé, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous renforçons nos capacités sur notre territoire et diversifions nos partenariats à l'étranger afin de créer de nouvelles perspectives pour les entreprises et les travailleurs canadiens.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a accueilli le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., à Vancouver pour annoncer un nouveau partenariat stratégique entre le Canada et les Philippines, qui permettra de renforcer la coopération bilatérale en matière de commerce, d'énergie, de défense et de tourisme.

L'une des priorités de ce partenariat est la conclusion des négociations concernant un accord de libre-échange entre le Canada et les Philippines d'ici la fin de cette année. Cet accord devrait faire progresser les échanges bilatéraux de près de 200 % d'ici 2035 et créer de nouvelles possibilités d'exportation importantes pour les entreprises canadiennes, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des produits forestiers.

En parallèle, nous négocions l'accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE, dont la conclusion est visée d'ici la fin de cette année, sous la présidence philippine de l'ANASE. Cet accord devrait permettre d'ajouter près de 2 milliards de dollars au PIB du Canada et de créer près de 14 000 emplois au Canada, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie manufacturière.

Le Canada et les Philippines renforcent également leur collaboration dans les domaines de l'énergie et de l'exploitation minière. Aujourd'hui, les deux pays ont annoncé une déclaration d'intention conjointe sur la coopération en matière d'énergie et de ressources naturelles ainsi qu'un nouveau partenariat d'assistance technique. Ensemble, le Canada et les Philippines tireront parti de leurs ressources pour garantir des chaînes d'approvisionnement sûres, résilientes, durables et responsables aux Philippines, au Canada et dans toute la région de l'Indo-Pacifique.

La croissance économique doit s'appuyer sur une défense et une sécurité solides. À cette fin, l'Accord sur le statut des forces armées de pays étrangers entre le Canada et les Philippines entrera bientôt en vigueur, s'appuyant sur l'accord de soutien logistique mutuel et la déclaration d'intention sur le renforcement de la coopération en matière de défense signés le mois dernier. Cet accord permettra à nos forces armées de s'entraîner et de collaborer plus étroitement dans le cadre d'exercices militaires conjoints organisés dans les deux pays, ce qui renforcera notre sécurité collective et consolidera la présence militaire du Canada dans la région indo-pacifique.

Le Canada compte plus d'un million de Canadiennes et de Canadiens d'origine philippine. Afin de renforcer ces liens entre les peuples, le Canada et les Philippines ont signé deux protocoles d'accord qui stimuleront le tourisme et favoriseront la coopération culturelle et artistique. Ils permettront ainsi aux Canadiennes et aux Canadiens ainsi qu'au peuple philippin de découvrir plus facilement leurs pays respectifs et de collaborer dans le domaine des industries créatives.

Les deux pays ont également annoncé une déclaration d'intention conjointe sur la coopération en matière de travail et de migration afin de renforcer les mesures de protection des travailleurs migrants et de favoriser le recrutement éthique. Les travailleurs philippins apportent une contribution inestimable aux communautés partout au Canada. Le Canada et les Philippines mettront en place un cadre visant à renforcer les mesures de protection de ces travailleurs et à favoriser une mobilité professionnelle sûre, équitable et transparente.

En renforçant ses partenariats à l'étranger, le Canada crée des carrières bien rémunérées sur son territoire, diversifie ses échanges commerciaux, attire des investissements considérables et bâtit une économie canadienne plus forte, plus indépendante et plus résiliente.

Citations

« Plus d'un million de Canadiennes et de Canadiens d'origine philippine ont choisi le Canada comme terre d'accueil. Aujourd'hui, le Canada et les Philippines renforcent ces liens. Nous renforçons la coopération pour débloquer de nouveaux marchés et favoriser les investissements entre nos économies en pleine croissance, tout en renforçant notre sécurité collective. Dans un monde plus dangereux et plus instable, le nouveau gouvernement du Canada renforce ses partenariats afin d'accroître la prospérité, de renforcer la sécurité et de créer des possibilités d'emploi pour les travailleurs canadiens. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Canada et les Philippines entretiennent des relations diplomatiques depuis 77 ans et ont en commun leur engagement en faveur d'une région indo-pacifique libre et ouverte. Notre nouveau partenariat stratégique témoigne des progrès réalisés dans le cadre du renforcement constant de notre relation bilatérale. Les Philippines sont l'un des partenaires les plus proches du Canada dans la région indo-pacifique. Nous restons déterminés à approfondir nos relations au sein de l'ANASE et dans l'ensemble de la région indo-pacifique. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre des Affaires étrangères

« Notre nouveau partenariat stratégique renforcera les relations commerciales et d'investissement du Canada avec les Philippines, l'une des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est. En approfondissant ce partenariat, nous créons de réelles opportunités économiques pour les travailleurs et les entreprises canadiennes. Je me réjouis à l'idée de conclure cette année les négociations sur les accords de libre-échange entre le Canada et les Philippines ainsi qu'entre le Canada et l'ANASE, afin de tirer parti de la dynamique croissante que nous observons dans toute la région. »

-- L'hon. Maninder Sidhu, ministre du Commerce international

« Le Canada et les Philippines sont des partenaires de confiance, unis par leur engagement commun en faveur de la paix, de la sécurité et d'un Indo-Pacifique libre, ouvert et stable. Nos relations en matière de défense ne cessent de s'approfondir grâce à une coopération concrète - qu'il s'agisse de renforcer la sécurité maritime et les capacités de défense ou d'intensifier les échanges entre nos forces armées. Ensemble, nous faisons progresser l'interopérabilité, nous défendons l'ordre international fondé sur des règles et nous apportons une contribution significative à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans toute la région. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

Faits saillants

Le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., visite Vancouver, en Colombie-Britannique, du 1 er au 4 juillet 2026. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État philippin au Canada en 11 ans.

au 4 juillet 2026. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État philippin au Canada en 11 ans. Le secrétaire à la Défense nationale des Philippines, Gilberto Teodoro, est venu à Ottawa, en Ontario, les 11 et 12 juin 2026, devenant ainsi le premier ministre philippin de la Défense à venir au Canada. Cette visite a marqué deux étapes cruciales dans les rapports en matière de défense entre le Canada et les Philippines : la signature d'un accord de soutien logistique mutuel et la signature d'une déclaration d'intention sur le renforcement de la coopération en matière de défense.

En 2025, les échanges bilatéraux de marchandises entre le Canada et les Philippines se sont élevés à 3,4 milliards de dollars. Les Philippines représentaient le sixième marché d'exportation de marchandises du Canada au sein de l'ANASE.

Le premier ministre Carney et le président Marcos Jr. se réjouissent à l'idée de la possibilité de se rencontrer à nouveau en novembre, à l'occasion du Sommet de l'ANASE de 2026, qui se tiendra à Manille, aux Philippines.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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