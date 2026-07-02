Le Canada et la Colombie-Britannique concluent un nouveau partenariat de prospérité et de collaboration visant à bâtir une économie plus forte et plus durable

VANCOUVER, BC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le monde change rapidement. Par conséquent, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie plus forte, plus indépendante et plus durable. À cette fin, le nouveau gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones en vue de réaliser de grands projets destinés à diversifier nos exportations, à créer des milliers de nouvelles carrières bien rémunérées et à libérer le plein potentiel du Canada en tant que superpuissance énergétique.

Grâce à ses vastes ressources naturelles et à son ambition partagée de bâtir, la Colombie-Britannique est un partenaire tout désigné pour cette mission. Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney et le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, ont signé le nouvel Accord de prospérité et de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique, qui permettra d'accélérer encore davantage la construction de grands corridors énergétiques et commerciaux à travers la province, notamment les projets suivants :

Phase 2 du projet LNG Canada, Ksi Lisims LNG, Cedar LNG, Woodfibre LNG : Le gouvernement fédéral collaborera avec les promoteurs, les communautés et les Premières Nations afin d'accélérer les procédures d'autorisation, le financement et la réalisation de ces projets, dans le but d'accroître l'approvisionnement en GNL pour les Canadiennes et les Canadiens ainsi que nos alliés.

Le gouvernement fédéral collaborera avec les promoteurs, les communautés et les Premières Nations afin d'accélérer les procédures d'autorisation, le financement et la réalisation de ces projets, dans le but d'accroître l'approvisionnement en GNL pour les Canadiennes et les Canadiens ainsi que nos alliés. Expansion de la mine Red Chris : Nous investirons 500 millions de dollars pour agrandir la mine Red Chris, ce qui permettra d'augmenter la production annuelle de cuivre du Canada de plus de 15 %, de répondre à la demande en minéraux critiques pour les énergies propres et l'industrie manufacturière, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 70 % une fois la mine opérationnelle.

Nous investirons 500 millions de dollars pour agrandir la mine Red Chris, ce qui permettra d'augmenter la production annuelle de cuivre du Canada de plus de 15 %, de répondre à la demande en minéraux critiques pour les énergies propres et l'industrie manufacturière, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 70 % une fois la mine opérationnelle. Ligne de transport d'électricité de la Côte-Nord : Nous soutiendrons le projet en octroyant, par l'entremise de différents outils, 3,9 milliards de dollars pour les phases 1 et 2, afin de fournir une électricité propre, fiable et abordable aux communautés de toute la Colombie-Britannique. Ce projet pourrait générer 10 milliards de dollars de nouvelle activité économique, tout en réduisant les émissions de jusqu'à trois millions de tonnes par année. Il deviendra la pierre angulaire d'un corridor d'énergie propre, comprenant notamment un projet de raccordement au réseau électrique entre le Yukon et la Colombie-Britannique qui permettra de renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique du Yukon et de rendre l'énergie plus abordable, ainsi qu'une éventuelle interconnexion avec l'Alberta pour optimiser la fiabilité et la durabilité de l'approvisionnement en électricité dans la province.

Parallèlement, le Canada et la Colombie-Britannique mettent en place les infrastructures commerciales nécessaires pour exporter l'énergie canadienne vers de nouveaux marchés à travers le monde, notamment grâce aux projets suivants :

Transformation du corridor commercial Port de Vancouver-Roberts Bank : Le gouvernement fédéral investira dans la modernisation des infrastructures du terminal de Roberts Bank afin d'accroître la capacité du port à exporter vers de nouveaux marchés à l'étranger. Ce projet permettra de créer des capacités commerciales supplémentaires de plus de 100 milliards de dollars et d'apporter chaque année environ 3 milliards de dollars de plus à l'économie canadienne.

Le gouvernement fédéral investira dans la modernisation des infrastructures du terminal de Roberts Bank afin d'accroître la capacité du port à exporter vers de nouveaux marchés à l'étranger. Ce projet permettra de créer des capacités commerciales supplémentaires de plus de 100 milliards de dollars et d'apporter chaque année environ 3 milliards de dollars de plus à l'économie canadienne. Projet de remplacement du tunnel George-Massey : Nous consacrerons jusqu'à 3 milliards de dollars au remplacement du tunnel de transport à quatre voies, situé le long de l'autoroute 99 et devenu vétuste, par un tunnel moderne à huit voies. Cela éliminera un obstacle majeur au commerce dans la région du Lower Mainland, ce qui permettra à la Colombie-Britannique et au Canada d'exporter plus rapidement une plus grande partie de leur production - tout en réduisant les temps de déplacement des personnes et des marchandises dans l'agglomération de Vancouver, ainsi que le trafic à destination des traversiers de BC Ferries vers l'île de Vancouver.

Nous consacrerons jusqu'à 3 milliards de dollars au remplacement du tunnel de transport à quatre voies, situé le long de l'autoroute 99 et devenu vétuste, par un tunnel moderne à huit voies. Cela éliminera un obstacle majeur au commerce dans la région du Lower Mainland, ce qui permettra à la Colombie-Britannique et au Canada d'exporter plus rapidement une plus grande partie de leur production - tout en réduisant les temps de déplacement des personnes et des marchandises dans l'agglomération de Vancouver, ainsi que le trafic à destination des traversiers de BC Ferries vers l'île de Vancouver. Port de Prince Rupert et port de Stewart : Le Canada collaborera avec les autorités portuaires et les Premières Nations afin de tirer pleinement parti du potentiel de ces ports, qui constituent des corridors commerciaux essentiels pour les biens et services canadiens, y compris les minéraux critiques.

À mesure que ces ports et voies commerciales se développeront, nous renforcerons également l'économie maritime de la Colombie-Britannique en accordant la priorité à la participation aux programmes fédéraux relatifs aux navires, notamment en ce qui concerne les sites potentiels de construction navale, d'entretien et de recyclage des navires sur l'île de Vancouver et dans le Lower Mainland.

Ces projets seront réalisés en consultation et en partenariat avec les Premières Nations, ce qui créera pour elles des occasions sans précédent de copropriété ainsi que des retombées économiques.

Le présent accord repose sur une série d'engagements historiques visant à protéger et à préserver les terres et les eaux du Canada. À cette fin, le Canada et la Colombie-Britannique mettront en place un nouveau cadre national de crédits carbone afin de mettre en place des marchés du carbone efficaces. Nous renforcerons les mesures de protection des baleines du Canada, notamment celles concernant l'habitat des épaulards résidents du Sud le long de la côte de la Colombie-Britannique, en réalisant un investissement de 250 millions de dollars dans l'Initiative de protection des baleines annoncée dans la Mise à jour économique du printemps. Nous renforcerons également les mesures de protection des écosystèmes côtiers grâce au Plan de protection des océans. Grâce au présent accord, le gouvernement fédéral s'engage à maintenir l'interdiction visant les pétroliers sur la côte nord, conformément au tracé proposé d'un nouveau pipeline interprovincial prévu dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et l'Alberta.

Le nouveau gouvernement du Canada bâtit à une échelle et à un rythme inégalés depuis des générations, ce qui permettra de créer des dizaines de milliers de carrières bien rémunérées en Colombie-Britannique et dans tout le Canada. Pour préparer la main-d'œuvre, le gouvernement fédéral recrutera, formera et certifiera jusqu'à 100 000 nouveaux travailleurs de métiers désignés Sceau rouge dans le cadre de notre initiative Une équipe Canada forte. Nous travaillerons en partenariat avec les syndicats afin de maximiser les possibilités pour les travailleurs canadiens. Nous prenons également des mesures pour stabiliser et renforcer les secteurs stratégiques de la Colombie-Britannique, notamment celui du bois d'œuvre résineux. Cela comprendra de nouvelles mesures visant à moderniser les opérations, à faciliter l'accès à la fibre et à élargir l'utilisation du bois dans le secteur de la construction. Afin de permettre à davantage de Britanno-Colombiennes et de Britanno-Colombiens de participer à la croissance économique du Canada, nous consacrerons plus de 630 millions de dollars à l'amélioration de l'offre de services de garde abordables dans la province.

Le Canada et la Colombie-Britannique se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler : bâtir une économie plus forte, plus concurrentielle et plus durable qui crée des possibilités à l'échelle du pays. Dans le cadre de cet accord, les deux gouvernements généreront des milliards de dollars de nouveaux investissements, diversifieront les échanges commerciaux, réduiront les émissions et créeront des milliers d'emplois bien rémunérés pour les travailleurs.

Citations

« L'accord historique conclu aujourd'hui crée les conditions nécessaires pour transformer les économies de la Colombie-Britannique et du Canada afin de les rendre plus résilientes, durables et indépendantes. Le Canada et la Colombie-Britannique diversifient et accélèrent la mise en œuvre de grands projets énergétiques et de corridors commerciaux, protègent nos terres, notre faune et nos cours d'eau, offrent aux travailleurs le soutien dont ils ont besoin ainsi que des possibilités qui contribuent à bâtir un Canada fort, et créent de nombreuses occasions de partenariats véritables à grande échelle avec les Premières Nations. Ensemble, nous transformons l'énorme potentiel économique de la Colombie-Britannique en une prospérité durable. Nous bâtissons une Colombie-Britannique forte afin de bâtir un Canada fort pour tous. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Cet accord vise à bâtir l'avenir de la Colombie-Britannique, non seulement pour cette année, mais aussi pour les générations à venir. Il permettra de créer plus d'emplois de qualité pour les travailleurs et plus de possibilités de formation menant à de meilleurs salaires, tout en protégeant les endroits magnifiques qui font le charme de notre province. De plus, cet accord contribuera à réduire les temps de déplacement grâce à la construction d'infrastructures essentielles, à diminuer la pollution en alimentant la croissance avec de l'électricité propre, et à instaurer une prospérité partagée qui permettra de financer des services publics solides. Je tiens à remercier le premier ministre d'avoir reconnu le rôle important que joue la Colombie-Britannique dans la construction d'un Canada plus fort et plus indépendant. »

-- L'hon. David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

« En cette période d'incertitude dans le monde, le Canada et la Colombie-Britannique se rassemblent autour de ce que nous pouvons contrôler : bâtir de grandes choses de manière responsable, renforcer notre économie et notre souveraineté, protéger l'environnement et faire progresser la réconciliation. Ce n'est pas une mince tâche, mais si nous travaillons ensemble et mettons à profit le fédéralisme coopératif à son meilleur, nous pourrons tirer parti de nos ressources énergétiques et naturelles pour bâtir un Canada plus fort pour tous. »

-- L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le réseau de transport du Canada est le pilier de notre économie, et la Colombie-Britannique joue un rôle crucial dans l'acheminement de nos marchandises vers les marchés étrangers. Grâce à ce partenariat, nous investissons dans des infrastructures essentielles pour bâtir des corridors commerciaux forts, rapides et fiables. Cela créera des emplois, renforcera les chaînes d'approvisionnement et fera croître l'économie canadienne. »

-- L'hon. Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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