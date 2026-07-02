Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.

VANCOUVER, BC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., durant la visite officielle de ce dernier au Canada, la première d'un chef d'État des Philippines en 11 ans.

Le premier ministre Carney et le président Marcos ont souligné la force du partenariat entre le Canada et les Philippines, qui repose sur des liens profonds entre nos citoyens, notamment sur une communauté philippino-canadienne dynamique qui compte environ un million de personnes.

Les dirigeants ont convenu d'élever ces relations au rang de partenariat stratégique. À cette fin, ils ont chargé leurs ministres des Affaires étrangères respectifs de faire progresser la mise en œuvre de ce nouveau partenariat dans des secteurs prioritaires clés, notamment l'énergie - en particulier le nucléaire -, les minéraux critiques, la défense, la cybersécurité, la sécurité maritime et la sécurité alimentaire.

Les deux dirigeants ont souligné l'importance d'intensifier les échanges commerciaux et les investissements pour soutenir la croissance économique et la résilience des chaînes d'approvisionnement, et de redoubler d'efforts en vue de conclure cette année un accord de libre-échange entre le Canada et les Philippines.

Le premier ministre Carney et le président Marcos Jr. ont discuté du renforcement de la coopération régionale dans le cadre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Le premier ministre a salué le rôle des Philippines, qui assument la présidence de l'ANASE en 2026, et s'est dit enthousiaste à l'idée de poursuivre la collaboration, notamment lors de prochains sommets régionaux. Les dirigeants ont réitéré leur volonté commune d'accélérer les négociations sur un accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE, un objectif prioritaire des Philippines dans le cadre de leur présidence de l'ANASE.

S'appuyant sur une collaboration croissante dans les domaines de l'énergie et des ressources essentielles, les dirigeants ont évoqué des possibilités de resserrer leur coopération en matière d'énergie propre, de gaz naturel liquéfié, de minéraux critiques, de sécurité alimentaire et d'énergie nucléaire, notamment dans le cadre de la table ronde Canada-Philippines sur l'énergie et les ressources.

Le premier ministre et le président ont souligné le renforcement rapide des relations entre les deux pays dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils ont discuté des possibilités de resserrer encore davantage leur collaboration dans des domaines comme la sécurité maritime, la production de défense et l'échange de renseignements.

Le président Marcos Jr. a remercié le premier ministre Carney de l'avoir accueilli à Vancouver et l'a invité à participer au Sommet de l'ANASE qui se tiendra à Manille en novembre. Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit et de promouvoir un partenariat plus solide et plus ambitieux entre le Canada et les Philippines.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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