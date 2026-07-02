MISE À JOUR - Le jeudi 2 juillet 2026

Vancouver (Colombie-Britannique)







10 h 15 Le premier ministre annoncera un nouveau partenariat de prospérité coopérative visant à bâtir une économie plus forte et plus durable. Il sera accompagné du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.









Notes à l'intention des médias : Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription. Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30.

11 h 35 Le premier ministre accueillera le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., et la première dame des Philippines, Louise Araneta-Marcos.









Note à l'intention des médias : Couverture pool

11 h 40 Le premier ministre rencontrera le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.









Note à l'intention des médias : Prise d'images pool au début de la rencontre

12 h 00 Le premier ministre tiendra un dîner de travail avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.









Fermé aux médias







13 h 30 Le premier ministre participera à une cérémonie de signature avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.









Note à l'intention des médias : Couverture pool

13 h 40 Le premier ministre tiendra un point de presse conjoint avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.









Notes à l'intention des médias : Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription. Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 45.

14 h 20 Le premier ministre visitera une entreprise communautaire de la région en compagnie du président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.









Note à l'intention des médias : Prise d'images pool

Calgary (Alberta)







18 h 00 Le premier ministre fera le point sur les nouveaux projets d'infrastructures énergétiques visant à diversifier les exportations canadiennes et à bâtir une économie forte, durable et concurrentielle. Il sera accompagné de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.





