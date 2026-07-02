MISE À JOUR - Le jeudi 2 juillet 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

02 juil, 2026, 13:13 ET

OTTAWA, ON, le 2 juill. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Vancouver (Colombie-Britannique)


10 h 15

Le premier ministre annoncera un nouveau partenariat de prospérité coopérative visant à bâtir une économie plus forte et plus durable. Il sera accompagné du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30.

11 h 35

Le premier ministre accueillera le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., et la première dame des Philippines, Louise Araneta-Marcos.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture pool

11 h 40

Le premier ministre rencontrera le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

12 h 00

Le premier ministre tiendra un dîner de travail avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.



Fermé aux médias


13 h 30

Le premier ministre participera à une cérémonie de signature avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture pool

13 h 40

Le premier ministre tiendra un point de presse conjoint avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 45.

14 h 20

Le premier ministre visitera une entreprise communautaire de la région en compagnie du président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Calgary (Alberta)


18 h 00

Le premier ministre fera le point sur les nouveaux projets d'infrastructures énergétiques visant à diversifier les exportations canadiennes et à bâtir une économie forte, durable et concurrentielle. Il sera accompagné de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 17 h 15.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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