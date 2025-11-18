OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, le nouveau gouvernement du Canada transforme notre économie : elle passe de la dépendance à l'égard de certains partenaires commerciaux à la résilience face aux chocs mondiaux, repose sur les fondements solides des industries canadiennes et est stimulée par la diversité de nos partenaires commerciaux internationaux.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a accueilli à Ottawa Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède. La vice-première ministre de la Suède, Ebba Busch, participait également à cette visite d'État, de même que la plus importante délégation d'entreprises suédoises jamais venue au Canada dans le cadre d'une telle visite de leur pays. Cette visite témoigne d'une dynamique forte et croissante dans les domaines du commerce, de l'innovation, de la défense et de la coopération industrielle entre les deux pays, ce qui permet au Canada et à la Suède de tirer parti des nouvelles possibilités qui s'offrent aux travailleurs et aux entreprises.

Au cours de la visite, les deux pays ont conclu un nouveau Partenariat stratégique Canada-Suède. Cet accord historique permettra de mieux mettre en relation les industries et les travailleurs canadiens et suédois, en particulier dans les secteurs de l'énergie propre, des minéraux critiques, de la fabrication de pointe, de la défense, de la foresterie, de la recherche et de l'innovation ainsi que des sciences de la vie. Ce nouveau partenariat contribuera à offrir des emplois bien rémunérés et à renforcer les chaînes d'approvisionnement dans les deux économies grâce à une coopération en matière de recherche, à un meilleur échange d'informations, au perfectionnement des compétences et plus encore. Il renforcera également la sécurité collective de l'Arctique et de la région euro-atlantique, une priorité pour les deux pays en tant qu'Alliés de l'OTAN.

En offrant de nouvelles possibilités économiques et en approfondissant les échanges avec la Suède, nous réalisons des progrès concrets en vue de doubler nos exportations auprès de partenaires autres que les États-Unis et d'établir un réseau de relations commerciales dans le monde entier. Le nouveau Partenariat stratégique stimulera la croissance à l'échelle du pays en permettant d'attirer de nouveaux investisseurs au Canada, de mobiliser des capitaux privés et de préparer les travailleurs et les entreprises du Canada à être concurrentiels et à s'imposer dans une économie mondiale à faible émission de carbone et de haute technologie.

Dans le cadre de cette visite, le premier ministre Carney a également rencontré des membres de la délégation commerciale de la Suède afin de resserrer les liens commerciaux entre nos deux pays. Il a fait valoir que le Canada était une destination de choix pour les investisseurs et a présenté le plan du gouvernement, lequel est étayé dans le Budget 2025, qui consiste à mobiliser au total 1 000 milliards de dollars en investissements au cours des cinq prochaines années au Canada.

Le nouveau gouvernement du Canada poursuit un plan audacieux pour bâtir un Canada fort - une économie propulsée par les travailleurs canadiens, alimentée par l'innovation et reliée au monde entier grâce à des partenariats commerciaux diversifiés. Le Budget 2025 témoigne de cette ambition par des mesures soutenues visant à mobiliser les investissements, à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à créer des emplois bien rémunérés pour les Canadiens et les Canadiennes.

« Ce fut un privilège d'accueillir Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède au Canada. Leur visite nous rappelle les profonds liens d'amitié entre nos pays de l'Arctique ainsi que les valeurs que nous avons en partage. Le nouveau Partenariat stratégique Canada-Suède fera progresser l'ambition de nos pays qui consiste à bâtir des économies plus fortes et prospères. En resserrant nos relations commerciales avec des partenaires fiables, nous stimulerons la croissance au Canada et générerons de nouvelles possibilités de transformation pour nos industries ainsi que des emplois bien rémunérés pour nos travailleurs. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

La visite d'État de Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède se poursuit jusqu'au 20 novembre 2025, avec des activités à Ottawa, en Ontario, et à Montréal, au Québec.

Le nouveau Partenariat stratégique Canada-Suède officialise la coopération bilatérale qui s'articule autour de cinq piliers clés :

Développement économique, compétitivité, commerce et investissement



Sécurité, défense et résilience



Coopération dans l'Arctique et liaisons entre destinations du Nord



Transition numérique, recherche, sciences, innovation, technologie, santé et sciences de la vie



Climat, environnement et énergie

Le Canada et la Suède sont des partenaires de l'Arctique et des Alliés de l'OTAN, soucieux de la défense collective, du développement durable et de l'ordre international fondé sur des règles. Les deux pays contribuent aux opérations de l'OTAN et travaillent en étroite collaboration en ce qui a trait à la sécurité de l'Arctique, à la résilience énergétique et au soutien à l'Ukraine.

Aux termes de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, la quasi-totalité des droits de douane sur les marchandises faisant l'objet d'échanges entre le Canada et la Suède ont été supprimés, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour les exportateurs et les investisseurs des deux pays.

En conséquence, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et la Suède a augmenté de 89 % depuis 2016, pour se chiffrer à 4,9 milliards de dollars en 2024, dont 804 millions de dollars d'exportations canadiennes et 4,1 milliards de dollars d'importations. Le commerce bilatéral de services était évalué à 1,9 milliard de dollars en 2023, dont 1,3 milliard de dollars d'exportations canadiennes.

