Le premier ministre annonce un soutien pour les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires dans le cadre de la réponse du Canada à la COVID-19

OTTAWA, le 23 mars 2020 /CNW/ - Les agriculteurs et les entreprises alimentaires du Canada travaillent fort pour que les Canadiens aient de la nourriture de qualité dans leurs épiceries et dans leurs assiettes. Pendant cette période d'incertitude, il est plus important que jamais de nous assurer qu'ils reçoivent le soutien nécessaire pour continuer de fournir les bons aliments sains qui nourrissent nos familles.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui d'importantes nouvelles mesures pour les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires au Canada qui ont des difficultés financières en raison des impacts de la pandémie de la COVID‑19.

Financement agricole Canada recevra une aide financière du gouvernement du Canada qui lui donnera une capacité de prêt supplémentaire de 5 milliards de dollars pour aider les producteurs, les entreprises agroalimentaires et les transformateurs d'aliments. Les producteurs qui éprouvent des problèmes de liquidité et les transformateurs qui sont touchés par des pertes de ventes pourront alors profiter d'une souplesse financière. Cela les aidera à demeurer solides sur le plan financier au cours de ces moments difficiles.

De plus, tous les producteurs admissibles dont la date de remboursement de leur prêt avec le Programme de paiements anticipés (PPA) est le 30 avril, ou avant, obtiendront un sursis à la mise en défaut. Ceci leur donnera une période additionnelle de six mois pour rembourser le prêt. Cette importante mesure, qui représente 173 millions de dollars en prêts reportés, va permettre de garder plus d'argent dans les poches des agriculteurs durant ces mois critiques.

Le sursis à la mise en défaut offrira aussi aux producteurs et aux entreprises alimentaires une marge de manœuvre pour gérer leur liquidité alors qu'ils sont confrontés à des prix plus bas ou à des possibilités de commercialisation réduites. Les agriculteurs concernés qui doivent toujours rembourser des prêts sans intérêt auront la possibilité de demander une exemption des intérêts pour une portion supplémentaire de 100 000 $ pour 2020‑2021, et ce, à condition que la totalité de leurs avances au titre du PPA ne dépasse pas le plafond fixé à 1 million de dollars.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à soutenir le secteur canadien de l'agriculture en veillant à ce que tous les agriculteurs et les entreprises alimentaires aient le soutien nécessaire pour subvenir aux besoins de leur famille et de tous les Canadiens durant cette période critique.

Citations

« Les agriculteurs et les producteurs alimentaires travaillent fort pour mettre de la nourriture sur les tables des familles partout au pays. Ils ne devraient pas avoir à craindre de ne pas pouvoir rembourser leurs prêts ou de ne pas avoir assez d'argent pour subvenir aux besoins de leur propre famille. On prend des mesures maintenant pour leur donner plus de souplesse pour qu'ils puissent relever les défis à venir pendant cette période d'incertitude. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Comme de nombreux Canadiens, je suis extrêmement reconnaissante envers nos producteurs d'aliments, ainsi que nos propriétaires et employés d'entreprises alimentaires. Ils continuent à se surpasser pour que nous ayons tous de la nourriture de qualité dans nos épiceries et dans nos assiettes. Leurs efforts soutenus sont essentiels à la réussite de notre plan pour lutter contre la COVID-19. Les mesures annoncées aujourd'hui offriront aux agriculteurs et aux producteurs alimentaires à l'échelle du pays une importante marge de manœuvre financière sur laquelle ils pourront compter au cours de ces moments difficiles. »

- L'hon. Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits saillants

Les producteurs de céréales, d'oléagineux et de légumineuses qui ont participé au sursis à la mise en défaut de 2018 annoncé cet été sont invités à communiquer avec leur administrateur pour obtenir plus de renseignements. Les producteurs de bovins, de bisons, de fleurs et de plantes en pot devraient aussi communiquer avec leur administrateur du PPA pour s'informer de leur admissibilité au sursis.

Le Programme de paiements anticipés est un programme de garantie de prêts destiné aux producteurs pour faciliter l'accès au crédit grâce à des avances de fonds. Pour l'année de programme 2019, environ 21 000 producteurs ont participé au programme et plus de 3 milliards de dollars en avance ont été versés.

Les administrateurs participant au sursis à la mise en défaut sont : Alberta Sugar Beet Growers, Alberta Wheat Commission, BC Breeder and Feeder Association, Canadian Canola Growers Association, Manitoba Corn Growers Association Inc., Manitoba Livestock Cash Advance Inc., Western Cash Advance Program Inc., PEI Federation of Agriculture et Agricultural Credit Corporation.

Financement agricole Canada est le plus important prêteur au secteur agricole et agroalimentaire canadien. Il dispose d'un solide portefeuille de prêts de plus de 38 milliards de dollars. La société d'État offre des solutions de financement souples et concurrentielles ainsi que des logiciels de gestion, de l'information et des connaissances spécialement conçus pour le secteur agricole et agroalimentaire.

Les producteurs continueront de bénéficier d'un soutien dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture. Les programmes de gestion des risques pour les entreprises sont conçus pour les aider à gérer les risques et les impacts financiers importants qui sont hors de leur contrôle.

Les nouvelles échéances pour les prêts dans le cadre du Programme de paiements anticipés sont les suivantes :

30 septembre 2020 : avances de fonds de 2018 pour les céréales, les oléagineux et les légumineuses;



30 septembre 2020 : avances de fonds de 2018 pour les bovins et les bisons;



31 octobre 2020 : avances de fonds de 2019 pour les fleurs et les plantes en pot.

