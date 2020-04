Le premier ministre annonce un plus grand soutien pour les Canadiens les plus vulnérables

OTTAWA, le 21 avril 2020 /CNW/ - Durant cette période difficile, les Canadiens à travers le pays font face à des défis, particulièrement ceux qui sont les plus vulnérables aux impacts de la COVID-19 sur la santé, ainsi qu'à ses répercussions sociales et économiques. Pour beaucoup de Canadiens qui étaient déjà dans une situation précaire, c'est encore plus difficile aujourd'hui. Ils sont donc de plus en plus nombreux à se tourner vers les organismes de bienfaisance et les organisations à but non lucratif pour obtenir de l'aide.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un investissement de 350 millions de dollars pour soutenir les Canadiens vulnérables grâce aux organismes de bienfaisance et aux organisations à but non lucratif qui fournissent des services essentiels aux gens dans le besoin.

Le gouvernement travaille fort pour mettre en place des mesures de soutien pour tous les Canadiens qui vivent une situation difficile. Cependant, la COVID-19 touche davantage les personnes les plus vulnérables, ce qui augmente les demandes faites aux organisations communautaires. Afin de venir en aide à ces Canadiens, le gouvernement du Canada offrira un plus grand soutien aux organismes de bienfaisance et aux organisations à but non lucratif par l'intermédiaire du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire.

Cet investissement sera versé à des organisations nationales qui ont la capacité d'acheminer rapidement les fonds aux organismes locaux qui servent les populations vulnérables. Il appuiera diverses initiatives qui ont les objectifs suivants :

Augmenter les livraisons à domicile de produits alimentaires et de médicaments par des bénévoles.

Fournir des services de transport, notamment pour accompagner ou conduire des aînés ou des personnes handicapées à leurs rendez-vous.

Développer davantage les lignes d'assistance téléphonique qui fournissent de l'information et du soutien.

Aider les Canadiens vulnérables à obtenir des prestations du gouvernement.

Fournir aux bénévoles la formation, le matériel et le soutien nécessaires pour qu'ils continuent d'apporter leur précieuse contribution à la lutte contre la COVID‑19.

Remplacer les contacts personnels et les rencontres sociales par des rencontres ou des contacts virtuels par téléphone, messages textes, téléconférences ou Internet.

Ces nouvelles mesures de soutien nous permettent de veiller à ce que les Canadiens vulnérables aux impacts financiers et sociaux de la COVID-19 reçoivent l'aide dont ils ont besoin, au moment où ils en ont le plus besoin. Le gouvernement continuera de soutenir les organisations qui aident les Canadiens à traverser cette période difficile.

« La COVID-19 touche tous les Canadiens, mais certaines personnes sont plus à risques que les autres face aux conséquences de la pandémie. L'annonce d'aujourd'hui permettra d'aider davantage les Canadiens les plus vulnérables et de veiller à ce que les organisations aient ce qu'il faut pour leur venir en aide. Durant cette période difficile, les Canadiens doivent prendre soin les uns des autres. Ensemble, nous allons nous en sortir. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La COVID-19 entraîne des conséquences réelles et significatives pour tous les Canadiens. L'annonce d'aujourd'hui nous aidera à faire en sorte que les Canadiens qui ont besoin du soutien d'une organisation communautaire puissent l'obtenir. »

- L'hon. Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les conséquences de la COVID-19 sont davantage ressenties chez les gens vulnérables et moins aptes à composer avec les impacts sur la santé, ainsi que les conséquences sociales et économiques de la pandémie. Nous nous attendons à ce que les risques de stress, de difficultés et d'abus augmentent parmi les gens se trouvant dans l'incapacité d'accéder aux soutiens sociaux et communautaires dont ils dépendent dans leur vie quotidienne.

Le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire fournira un financement par l'entremise des réseaux d'intermédiaires nationaux à travers le pays, notamment Centraide Canada, la Croix‑Rouge canadienne et les Fondations communautaires du Canada .

. Ces partenaires distribueront les fonds à des organismes communautaires locaux qui œuvrent auprès de gens vulnérables, notamment les aînés, les personnes handicapées, les membres des communautés LGBTQ2, les anciens combattants, les nouveaux arrivants, les femmes, les enfants et les jeunes, ainsi que les membres de communautés autochtones ou de communautés racialisées, comme les Canadiens noirs.

Cette annonce donne suite au travail déjà effectué pour les Canadiens vulnérables, notamment l'augmentation de l'aide aux gens en situation d'itinérance, aux femmes et aux enfants qui fuient la violence, aux services-conseils destinés aux enfants et aux jeunes, et aux services de soutien pour les aînés.

Les organismes de bienfaisance et les organisations à but non lucratif peuvent également se prévaloir de la subvention salariale de 75% que le gouvernement a annoncée le 27 mars 2020.

