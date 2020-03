Le premier ministre annonce un investissement pour aider les jeunes à obtenir un emploi

HALIFAX, le 3 mars 2020 /CNW/ - Nos jeunes doivent obtenir de bons emplois bien rémunérés pour réussir et assurer l'avenir de notre pays. En créant davantage d'opportunités pour les aider à acquérir des compétences utiles et de l'expérience, nous renforçons l'économie et nous contribuons à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ), le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un investissement pour aider des dizaines de milliers de jeunes qui font face à des obstacles pour obtenir un emploi au Canada. Ces fonds appuieront des projets locaux et nationaux qui pourraient aider les familles monoparentales, les jeunes en situation d'itinérance, les membres d'une minorité visible ou les personnes qui vivent avec un handicap à acquérir les compétences requises pour intégrer le marché du travail.

Cet investissement éliminera les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes en plus de leur assurer un soutien flexible et personnalisé, des services d'aide à l'emploi ainsi que des opportunités qui auront des effets positifs et durables sur leur carrière.

La SECJ appuie des organisations qui offrent aux jeunes des services de placement en emplois rémunérés et de perfectionnement des compétences ainsi qu'une gamme d'autres services de soutien. Ces services incluent l'encadrement en milieu de travail, un soutien en santé mentale, des vêtements pour une entrevue, des services de garde pour les parents ou un accès Internet subventionné pour faciliter la recherche d'emploi.

Tous les jeunes du Canada méritent une chance juste et réelle de réussir. Le gouvernement du Canada continuera d'investir en eux pour qu'ils puissent accéder aux ressources, à la formation et aux services dont ils ont besoin pour lancer leur carrière et contribuer à notre prospérité économique.

« Nous savons qu'en éliminant les obstacles à l'emploi pour les jeunes et en leur donnant les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour trouver un bon emploi, nous verrons l'économie croître pour tous. C'est pour cette raison que nous créons des opportunités pour que tous les jeunes Canadiens puissent rapidement bâtir une carrière enrichissante et se préparer pour l'avenir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Un investissement dans nos jeunes est un investissement dans l'avenir du Canada. Afin de construire une économie dynamique pour tous, il est important de contribuer à éliminer les obstacles à l'emploi et d'offrir aux jeunes Canadiens le soutien dont ils ont besoin pour amorcer une carrière valorisante. »

-- L'hon. Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) d'Emploi et Développement social Canada , le gouvernement du Canada investit 492 millions de dollars dans plus de 270 projets partout au pays afin d'aider les jeunes qui sont aux prises avec des obstacles à l'emploi.

, le gouvernement du investit 492 millions de dollars dans plus de 270 projets partout au pays afin d'aider les jeunes qui sont aux prises avec des obstacles à l'emploi. Lancée à l'été 2019, la nouvelle SECJ regroupe les volets de l'ancienne Stratégie emploi jeunesse (Connexion compétences, Objectif carrière et Expérience emploi été) dans un même réseau souple et elle est intégré de prestation de services.

Les jeunes âgés de 15 à 30 ans sont admissibles à des mesures d'aide, à des opportunités et à des services d'emploi offerts par les organisations qui reçoivent des fonds dans le cadre de la SECJ.

