OTTAWA, ON, le 8 avril 2022 /CNW/ - Une forte réponse mondiale à la COVID-19 doit garantir que les vaccins parviennent aux personnes qui en ont le plus besoin. Pour aider à faire face aux effets dévastateurs de la COVID-19 sur la santé, l'économie et la sécurité des populations du monde entier, tous les pays doivent se mobiliser pour veiller à ce que la vaccination ait lieu aussi rapidement que possible.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un financement supplémentaire de 220 millions de dollars pour répondre aux besoins en matière de vaccination contre la COVID-19 dans les pays à faible revenu. Ce soutien supplémentaire s'ajoute aux plus de 2,7 milliards de dollars que le Canada a consentis pour l'aide internationale en réponse à la COVID-19. Il permettra d'éliminer les obstacles qui entravent l'accès aux vaccins contre la COVID-19 et d'améliorer la capacité des pays à faible revenu de distribuer des vaccins en leur offrant le soutien financier, opérationnel et technique dont ils ont besoin pour faire vacciner les gens.

Le Canada joue un rôle de premier plan pour mettre fin à la pandémie en collaborant avec des partenaires internationaux pour éliminer les obstacles et favoriser l'accès équitable aux vaccins, aux tests et aux traitements nécessaires à la survie. Nous continuons de démontrer notre engagement envers le Mécanisme COVAX dans le cadre du travail que nous accomplissons à titre de coprésident du Groupe de mobilisation de la Garantie de marché. Notre dévouement se reflète également dans nos engagements financiers et dans les efforts que nous déployons pour améliorer la gestion des dons de vaccins et livrer l'équivalent de plus de 100 millions de doses - avec d'autres doses à venir.

« Depuis le début de la pandémie, nous savons que pour vaincre cette pandémie, nous devons y mettre fin partout. Le Canada continuera d'être un chef de file mondial dans l'amélioration de l'accès aux vaccins contre la COVID-19 et la coordination de l'action mondiale pour mettre fin à cette pandémie, afin d'offrir à tous une chance équitable de bâtir un meilleur avenir dans les années à venir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Depuis le début, le Canada savait que le Mécanisme COVAX était le meilleur moyen d'acheminer les vaccins aux pays qui en ont le plus besoin. Nous continuerons de travailler avec le Mécanisme COVAX non seulement pour augmenter l'approvisionnement en vaccins, mais aussi la livraison de ceux-ci, afin de nous assurer que les vaccins parviennent à destination le plus rapidement possible. »

-- L'hon. Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Le premier ministre a fait cette annonce alors qu'il participait virtuellement au Sommet 2022 de la Garantie de marché COVAX de Gavi. Ce sommet, organisé conjointement par l'Allemagne, le Sénégal, l'Indonésie et Gavi, a permis de mobiliser un soutien financier urgent pour le Mécanisme COVAX afin de favoriser la relance économique, d'accélérer les efforts de lutte contre la COVID-19 dans les pays à revenu faible et moyen inférieur, et de renforcer les systèmes de santé des pays en développement afin qu'ils soient mieux préparés aux futures pandémies et crises sanitaires.

Le Mécanisme COVAX a livré plus de 1,4 milliard de vaccins à 145 pays participants.

Le Canada demeure résolu à soutenir le Mécanisme COVAX afin d'offrir à tous les pays participants un accès rapide, juste et équitable aux vaccins contre la COVID-19 ainsi qu'au soutien dont ils ont besoin pour les administrer. La meilleure façon de faire en sorte que tous les pays monde puissent traverser cette pandémie ensemble est de travailler avec des partenaires mondiaux, des gouvernements et des intervenants, par l'intermédiaire du Mécanisme COVAX et du dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT).

Des organisations et des organismes internationaux tels que Gavi, l'Organisation mondiale de la Santé, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies et l'UNICEF contribuent tous à fournir des vaccins aux personnes les plus vulnérables du monde. Ils aident également les pays en développement à renforcer leur capacité de répondre à l'épidémie de COVID-19 et à d'autres épidémies futures, ce qui permettra de sauver des millions de vies.

Le Canada a mobilisé plus de 2,7 milliards de dollars en aide internationale en réponse à la pandémie de COVID 19. Cela comprend :

a mobilisé plus de 2,7 milliards de dollars en aide internationale en réponse à la pandémie de COVID 19. Cela comprend : environ 1,4 milliard de dollars pour soutenir les programmes d'aide humanitaire et d'aide au développement qui visent à répondre aux besoins immédiats créés par la pandémie ;



plus de 1,3 milliard de dollars pour l'Accélérateur ACT ; ce partenariat international essentiel garantit un accès équitable aux tests, aux traitements et aux vaccins contre la COVID-19.

De ce montant, le Canada a versé 580 millions de dollars à la Garantie de marché COVAX pour soutenir l'achat, la distribution et la livraison de vaccins contre la COVID-19. Cela comprend également jusqu'à 10 millions de dollars pour la conception et la mise en œuvre du mécanisme de partage des doses de COVAX , qui sert maintenant de plateforme aux pays qui s'engagent à donner des doses par l'intermédiaire du Mécanisme COVAX , ce qui place Canada parmi les premiers pays du monde en termes de contributions par habitant.

