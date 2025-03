OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Dennis King comme prochain ambassadeur du Canada en Irlande.

Fier résident de l'Île-du-Prince-Édouard, M. King a une grande expérience du service à la population. Comme premier ministre de cette province, il a contribué à faire progresser d'importantes priorités telles que les soins de santé, l'éducation, le développement économique et la création d'emplois. Il a également guidé la province à travers de grandes épreuves, dont des catastrophes naturelles et la pandémie de COVID-19.

Le Canada et l'Irlande sont de proches amis et partenaires. En sa qualité d'ambassadeur, M. King fera avancer nos priorités communes, dont le renforcement de la sécurité transatlantique, la croissance de nos économies, la réduction des émissions, l'expansion du commerce et de l'investissement ainsi que la création d'un avenir meilleur pour les gens des deux côtés de l'Atlantique.

Citation

« Je félicite Dennis King pour sa nomination comme ambassadeur du Canada en Irlande. Grâce à ses années d'expérience au service de la population, notamment comme premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, je suis convaincu qu'il servira bien le Canada et renforcera encore davantage le partenariat déjà solide entre nos pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Canada est représenté en Irlande par une ambassade à Dublin. Au Canada, l' Irlande est représentée par une ambassade à Ottawa et par des consulats à Vancouver et à Toronto .

Note biographique

