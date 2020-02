Le premier ministre annonce les membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

OTTAWA, le 5 févr. 2020 /CNW/ - Les Canadiens s'attendent à ce que les organismes de sécurité et du renseignement assurent leur sécurité et que leur gouvernement puisse réagir aux menaces changeantes tout en respectant leurs droits et libertés.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la composition du nouveau Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Ce comité multipartite a été créé en 2017 et les membres sont des représentants de la Chambre des communes et du Sénat.

Le Comité, présidé par David McGuinty, député d'Ottawa-Sud, a le pouvoir d'examiner les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement dans l'ensemble du gouvernement du Canada. Il examine notamment les activités menées par le Service canadien du renseignement de sécurité, le Centre de la sécurité des télécommunications, la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le Comité présente au premier ministre un rapport annuel et, au besoin, des rapports spéciaux. Les rapports, qui contiennent les constats et les recommandations du Comité, sont déposés à la Chambre des communes et au Sénat.

Citation

« Assurer la sécurité des Canadiens est la priorité absolue de notre gouvernement et de tous les parlementaires. Ce comité est important pour notre démocratie et notre sécurité nationale. Les parlementaires qui composent le Comité contribueront à protéger les Canadiens et à défendre nos valeurs, nos droits et nos libertés. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement sont :

Donald Davies , du NPD

L'honorable Dennis Dawson , du Sénat

Theodore James Falk , du Parti conservateur

L'honorable Frances Lankin , C.P., C.M., du Sénat

L'honorable David J. McGuinty , C.P., du Parti libéral (président)

Glen Lavern Motz , du Parti conservateur

Christine Normandin , du Bloc Québécois

Jennifer O'Connell , du Parti libéral

Brenda Shanahan , du Parti libéral

L'honorable Vernon White , du Sénat

, du Sénat

. Celui-ci a reçu la sanction royale le 22 juin 2017. Il est dissous à la fin de chaque session du Parlement, et les nouveaux membres sont nommés après l'inauguration de la nouvelle session parlementaire. Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement aide le Comité à remplir son mandat.

