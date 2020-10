Le premier ministre annonce le renouvellement du mandat de la scientifique en chef du Canada

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - La science est la clé pour nous assurer que le Canada ait les outils, les opportunités et l'expertise nécessaires afin de régler les enjeux les plus urgents auxquels le pays fait face.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le renouvellement du mandat de la Dre Mona Nemer en tant que conseillère scientifique en chef du Canada.

Dans le cadre de son rôle, la Dre Nemer continuera de mettre en valeur la science et ses avantages pour les Canadiens et d'offrir des conseils scientifiques impartiaux au premier ministre, au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et au Conseil des ministres. Au cours des derniers mois, elle a également donné des conseils au sujet des plus récentes avancées scientifiques dans la recherche sur la COVID-19 afin de contribuer à la lutte contre la pandémie mondiale.

La Dre Nemer est la conseillère scientifique en chef du Canada depuis le mois de septembre 2017. Le renouvellement de son mandat lui permettra de poursuivre sur la lancée des réalisations de son premier mandat, dont la création de postes de conseiller scientifique dans de nombreuses organisations fédérales ainsi que la prestation de conseils et de recommandations au sujet d'un investissement de 2,8 milliards de dollars visant à mettre sur pied des installations fédérales de sciences et technologies. Elle a également contribué au développement d'une politique encadrant la conduite et l'usage responsables des travaux de recherche et des travaux scientifiques du gouvernement fédéral par les scientifiques, les ministères et les fonctionnaires fédéraux. Cette politique vise aussi une meilleure communication des résultats à la population canadienne.

La Dre Nemer est une éminente chercheure médicale dans le domaine de la cardiologie moléculaire. Avant de devenir conseillère scientifique en chef, elle a occupé pendant plus de dix ans le poste de vice-rectrice à la recherche à l'Université d'Ottawa ainsi que celui de directrice du Laboratoire de génétique moléculaire et de régénération cardiaque de cette université. La Dre Nemer a publié plus de 200 articles scientifiques et a siégé à de nombreux conseils et comités consultatifs scientifiques canadiens et internationaux. Elle est membre de l'Ordre du Canada et chevalière de l'Ordre national du Québec.

« Ces trois dernières années, la Dre Nemer a offert de précieux conseils d'expert à tous les membres du Conseil des ministres ainsi qu'à moi-même. Elle s'est également assurée que les données scientifiques du gouvernement étaient pleinement accessibles à la population. Aujourd'hui plus que jamais, la science est au cœur du combat que nous menons pour vaincre la pandémie mondiale de COVID-19, et la Dre Nemer continuera de jouer un rôle essentiel dans ce combat en tant que conseillère scientifique en chef. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Au cours des trois dernières années, la Dre Mona Nemer a fourni des conseils essentiels au gouvernement du Canada sur des questions scientifiques. Elle a aussi apporté une contribution inestimable à la lutte contre la pandémie de COVID-19. Je suis ravi d'apprendre qu'elle continuera de jouer ce rôle important pour veiller à ce que les décisions du gouvernement soient toujours fondées sur la science et des données probantes. »

--L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Je suis ravie et honorée de renouveler mon mandat en tant que conseillère scientifique en chef du Canada. Mon équipe et moi nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec la communauté scientifique diversifiée, dévouée et exceptionnelle du Canada dans le but de conseiller nos décideurs, alors que nous continuons la lutte contre la pandémie et bâtissons un avenir meilleur pour tous. »

--La Dre Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada

La D re Nemer a été nommée conseillère scientifique en chef du Canada à la suite d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Nemer a été nommée conseillère scientifique en chef du à la suite d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Le deuxième mandat de la D re Nemer a commencé le 25 septembre 2020 et durera deux ans.

Nemer a commencé le 25 septembre durera deux ans. Le Bureau de la conseillère scientifique en chef se situe à Innovation, Sciences et Développement économique Canada .

. Les principales fonctions de la conseillère scientifique en chef sont les suivantes :

donner son avis sur l'élaboration et la mise en œuvre de lignes directrices visant à ce que les travaux scientifiques du gouvernement soient entièrement accessibles au public et à ce que les scientifiques fédéraux puissent librement parler de leurs travaux;



donner son avis sur la création et la mise en œuvre de procédures visant à ce que des analyses scientifiques soient prises en compte lorsque le gouvernement prend des décisions;



évaluer et recommander des moyens d'améliorer la fonction de consultation scientifique au sein du gouvernement fédéral;



évaluer et recommander des moyens qui permettraient au gouvernement de favoriser davantage la qualité des travaux de recherche scientifique au sein du système fédéral.

