OTTAWA, ON, le 11 déc. 2020 /CNW/ - Alors que nous continuons de relever les défis d'aujourd'hui et de faire face aux impacts de la pandémie mondiale de COVID-19, le gouvernement du Canada demeure concentré sur les épreuves à venir. Les changements climatiques constituent la plus grande menace à long terme de notre génération, mais ils représentent également la plus grande opportunité économique. En accélérant les mesures de lutte contre les changements climatiques et en rebâtissant une économie plus durable et plus résiliente, nous pouvons créer des emplois et des opportunités pour les Canadiens. Nous pouvons aussi faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants puissent respirer de l'air plus pur et boire de l'eau plus propre.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le plan climatique renforcé du Canada, intitulé « Un environnement sain et une économie saine ». Celui-ci nous aidera à atteindre nos objectifs économiques et environnementaux. Le plan proposé, soutenu par des investissements initiaux de 15 milliards de dollars, rendra la vie plus abordable pour les Canadiens et les communautés plus vivables. Dans son ensemble, le plan met l'accent sur la création d'emplois, la croissance de la classe moyenne et le soutien aux travailleurs dans une économie plus forte et plus propre.

Les mesures proposées dans le plan visent à accomplir ce qui suit :

Rendre les endroits où nous vivons et nous rassemblons plus abordables en réduisant le gaspillage d'énergie : Nous réduirons la pollution, rendrons la vie plus abordable et créerons des milliers de bons emplois en permettant aux Canadiens d'améliorer plus facilement l'efficacité énergétique des endroits où ils vivent et se rassemblent, notamment en investissant dans des projets de rénovation.

Veiller à ce que chaque communauté ait accès à de l'énergie et à des services de transport propres et abordables : Nous allons bâtir des communautés plus propres et aider les Canadiens à se déplacer de manière plus abordable en élargissant l'approvisionnement en électricité propre grâce à des investissements et à d'autres mesures pour accroître l'utilisation des énergies renouvelables ainsi que l'énergie et les technologies propres de prochaine génération.

Continuer de s'assurer que la pollution n'est pas gratuite et que plus d'argent est remis aux ménages : Nous remettrons plus d'argent aux ménages de façon à ce que la majorité d'entre eux se retrouvent dans une situation plus favorable. De plus, nous réduirons la pollution en continuant de mettre un prix de plus en plus élevé sur la pollution jusqu'en 2030.

Renforcer l'avantage industriel propre du Canada : Nous favoriserons la croissance économique, réduirons la pollution et veillerons à ce que les Canadiens continuent d'avoir des emplois bien rémunérés et à long terme. Pour ce faire, nous aiderons les entreprises canadiennes à réduire leurs émissions et à fabriquer des produits à faible teneur en carbone que le monde entier veut acheter aujourd'hui et à l'avenir.

Tirer parti du pouvoir de la nature pour soutenir des familles plus saines et des communautés plus résilientes : Nous réduirons la pollution, purifierons l'air que nous respirons, créerons des emplois et rendrons nos communautés plus résistantes aux conditions climatiques extrêmes. À cet égard, nous planterons deux milliards d'arbres, appuierons l'agriculture durable et améliorerons la gestion, la conservation et la restauration de notre environnement naturel.

Le plan climatique renforcé du Canada s'appuie sur les travaux menés actuellement avec les provinces et les territoires dans le contexte du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (CPC), qui a été lancé en 2016. Combiné au CPC, le plan renforcé contribuera davantage à réduire la pollution de manière pratique et abordable que tout autre plan climatique dans l'histoire du Canada. Cela signifie que nous pouvons dépasser la cible de réduction des émissions que nous avons établie dans l'Accord de Paris de 2030 et jeter les bases qui nous permettront d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le plan proposé permettra également au Canada de participer activement et de manière constructive à la lutte mondiale contre les changements climatiques.

Les changements climatiques ne connaissent pas de frontières. En continuant de nous attaquer ensemble à cette crise urgente, nous pourrons éviter les pires effets des changements climatiques et bâtir un avenir plus sain et plus propre. Nous pourrons aussi créer des emplois et favoriser la croissance économique pour tous les Canadiens.

Citations

« Alors que nous continuons de faire face aux impacts de la COVID-19 et d'assurer une forte relance économique, nous devons également poursuivre notre lutte contre les changements climatiques pour le bien des Canadiens, de notre économie et de notre planète. Les Canadiens n'ont pas à choisir entre de l'air pur et de bons emplois. Ce plan climatique renforcé nous aidera à bâtir un avenir plus sain, plus juste et plus résilient que nous pourrons être fiers de léguer à nos enfants et nos petits-enfants. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Ce plan nous aidera à atteindre les objectifs environnementaux des Canadiens et à réaliser nos espoirs économiques : de l'air pur, de l'eau propre et des emplois sûrs à long terme. Nous serons donc en mesure de dépasser l'objectif climatique du Canada pour 2030 et de permettre aux Canadiens de prospérer dans une économie où les émissions de carbone diminuent sans cesse. Le plan renferme 64 politiques, programmes et investissements fédéraux nouveaux et renforcés visant à réduire la pollution et à bâtir une économie plus forte, plus propre, plus résiliente et plus inclusive. »

-- L'hon. Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Ce n'est pas seulement un plan climatique. C'est un plan pour favoriser la compétitivité économique canadienne. En agissant maintenant, nous nous attaquons à l'urgence climatique et jetons les bases d'une économie dans laquelle les travailleurs canadiens pourront réussir. »

-- L'hon. Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

« L'action pour le climat est synonyme de bons emplois, d'innovation canadienne, d'air et d'eau propres, de communautés plus inclusives et, surtout, d'un meilleur avenir pour nos enfants. Si nous adoptons la même approche à la crise climatique qu'à la COVID-19, soit l'urgence de la situation, les décisions fondées sur la science, la collaboration transfrontalière et le fait de se concentrer sur la planète que nous voulons pour tous, nous gagnerons aussi la course contre les changements climatiques. »

-- L'hon. Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Aux termes de ce plan, qui vise à bâtir une économie plus propre et plus forte, la création d'emplois durables et bien rémunérés est une priorité absolue. Grâce aux investissements de notre gouvernement, les entreprises canadiennes réduiront plus rapidement leurs émissions de carbone et notre secteur des technologies propres se développera plus rapidement. Ils seront ainsi en mesure d'offrir au monde davantage de produits à faible teneur en carbone que les consommateurs et les investisseurs demandent de plus en plus. L'amélioration de la compétitivité de nos industries sur la scène mondiale se traduira par de meilleures possibilités d'emploi pour les Canadiens aujourd'hui et pour les générations à venir. Ce plan garantit à nos enfants et nos petits-enfants un environnement sain et une économie saine. »

-- L'hon. Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les changements climatiques sont la plus grande menace de notre époque, mais il s'agit aussi de la plus grande opportunité. Aujourd'hui, nous nous donnons les moyens de nos ambitions, ce qui nous permettra de regarder vers l'avenir avec confiance. Nous évitons de laisser une dette écologique à nos enfants et petits-enfants, d'autant plus que les coûts de l'inaction seraient beaucoup plus grands. Comme nous écoutons la science pour lutter contre la pandémie de COVID-19, nous écoutons la science pour lutter contre les changements climatiques. Nous misons sur nos forces et surtout, nous faisons une place pour chacun d'entre nous dans la transition. »

-- L'hon. Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Faits saillants

D'ici 2022-2023, la valeur estimée du marché mondial des technologies propres devrait se situer entre 2,5 et 6,4 billions de dollars américains. Le plan climatique renforcé permet de saisir cette opportunité et de positionner les travailleurs et les entreprises du Canada parmi les chefs de file d'une économie mondiale de plus en plus à faibles émissions de carbone.

D'ici 2022-2023, la valeur estimée du marché mondial des technologies propres devrait se situer entre 2,5 et 6,4 billions de dollars américains. Le plan climatique renforcé permet de saisir cette opportunité et de positionner les travailleurs et les entreprises du Canada parmi les chefs de file d'une économie mondiale de plus en plus à faibles émissions de carbone.

Dans l'Énoncé économique de l'automne qui a été publié récemment, le gouvernement du Canada a proposé de soutenir la transition propre et compétitive de l'économie en accordant des subventions pour aider les Canadiens à rendre leur maison plus écologique et plus écoénergétique. Il fournira des fonds supplémentaires pour l'installation de nouvelles bornes de recharge et de ravitaillement des véhicules à zéro émission. Il appuiera aussi des projets de transmission d'énergie propre à grande échelle.

Dans l'Énoncé économique de l'automne, le gouvernement a également proposé d'investir dans des solutions climatiques basées sur la nature, notamment pour restaurer les écosystèmes dégradés, protéger la faune et établir un nouveau fonds des solutions climatiques naturelles pour l'agriculture. Tandis que certaines des mesures proposées dans ce plan entreront en vigueur presque immédiatement, d'autres nécessiteront un travail et une collaboration avec les provinces et les territoires et dans le cadre de relations de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement, ainsi qu'avec de nombreux secteurs économiques, afin d'établir un plan solide et réaliste que nous pourrons mettre en œuvre ensemble.





