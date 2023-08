Le premier ministre annonce la tenue d'une retraite du Conseil des ministres à l'Île-du-Prince-Édouard pour continuer de bâtir une économie vigoureuse

OTTAWA, ON, le 14 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra une retraite du Conseil des ministres à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, du 21 au 23 août 2023.

La retraite donnera l'occasion au Conseil des ministres de continuer à bâtir une économie vigoureuse et un avenir prospère. Tandis que les Canadiens ressentent encore les effets de l'inflation mondiale, la retraite portera sur les mesures à prendre pour rendre la vie plus abordable, faire croître l'économie, construire plus de logements, améliorer les soins de santé, lutter contre les changements climatiques et plus encore.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec tous les ordres de gouvernement, les peuples autochtones, ses partenaires sur la scène internationale, le milieu des affaires et d'autres intervenants afin de réaliser des progrès à l'égard des enjeux qui tiennent le plus aux Canadiens d'un océan à l'autre.

Citation

« Cet été, nous avons continué d'entendre les Canadiens dans leur communauté, un peu partout au pays, au sujet des enjeux qui sont les plus importants pour eux. J'entends très bien les gens quand ils me disent que le coût de la vie est trop élevé, qu'il faut plus de logements abordables, que les délais pour obtenir les soins médicaux nécessaires sont trop longs et qu'ils sont inquiets des répercussions des changements climatiques sur leur communauté - qu'il s'agisse des ouragans, des inondations ou des feux de forêt. Je suis impatient de travailler avec notre nouvelle équipe afin de continuer de faire progresser ces questions de manière concrète et de bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]