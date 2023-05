OTTAWA, ON, le 30 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, Janice Charette, prendra sa retraite de la fonction publique le 24 juin 2023.

Le premier ministre a félicité Mme Charette pour son départ à la retraite et lui a exprimé ses remerciements pour la carrière qu'elle a menée pendant près de 40 ans au service du Canada et des Canadiens, notamment en tant que deuxième femme à occuper le poste de greffier du Conseil privé. En hommage et en reconnaissance de son exceptionnelle contribution à la fonction publique, Mme Charette sera nommée membre du Conseil privé du Roi pour le Canada avant son départ à la retraite.

« Janice Charette a mené une carrière exceptionnelle en tant que fonctionnaire, qui lui a valu respect et reconnaissance aux niveaux national et international. Je lui suis particulièrement reconnaissant pour ses conseils et son leadership en tant que greffière par intérim puis greffière du Conseil privé. À ce titre, elle a aidé le Canada à sortir de la pandémie et a fourni un leadership sans faille à la fonction publique canadienne. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Conseil privé du Roi pour le Canada a été créé en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 pour conseiller le gouverneur général. Il comprend tous les ministres fédéraux, anciens et actuels, ainsi qu'un certain nombre de personnes honorées pour leur contribution au Canada . Les membres sont nommés par le gouverneur général, sur recommandation du premier ministre.

