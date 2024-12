OTTAWA, ON, le 21 déc. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa--Vanier, occupera le poste de whip en chef du gouvernement.

Mona Fortier a précédemment occupé le poste de whip adjointe du gouvernement. Élue pour la première fois en 2017, et réélue à deux reprises par la suite, elle a occupé divers postes ministériels, à titre de présidente du Conseil du Trésor et de ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances. Avant de se lancer en politique, elle a été directrice principale des communications et du développement des marchés au Collège La Cité et a dirigé son propre cabinet-conseil en communications stratégiques. Son engagement communautaire lui a valu diverses reconnaissances, dont la Médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II.

En tant que whip en chef du gouvernement, Mme Fortier travaillera au sein d'une équipe diversifiée afin d'apporter des changements concrets et positifs pour les Canadiens, notamment en rendant la vie plus abordable, en faisant croître l'économie et en créant de bons emplois pour la classe moyenne.

Citation

« Mona Fortier est une dirigeante expérimentée qui comprend parfaitement les questions qui comptent le plus pour les Canadiens et les valeurs qui définissent le travail que nous accomplissons pour eux. Je sais qu'elle continuera d'être un atout essentiel dans ses nouvelles fonctions, au moment où nous travaillons ensemble à bâtir un Canada plus prospère pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Fait saillant

Chaque parti reconnu du Parlement du Canada a un whip. Entre autres fonctions, les whips veillent à ce que suffisamment de députés soient présents dans la Chambre lors des débats et des votes, déterminent au sein de quels comités siégeront les députés et attribuent les bureaux et les sièges à la Chambre des communes. De plus, les whips travaillent avec les députés pour assurer le bon fonctionnement du Parlement et des bureaux des députés ainsi que la prestation de services aux électeurs.

