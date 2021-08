OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination suivante :

L'honorable Marie Deschamps, C.C., actuellement membre de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR), devient présidente de l'OSSNR, à compter du 11 août 2021.

L'OSSNR agit de façon totalement indépendante. Il est chargé de s'assurer que les organismes canadiens affectés à la sécurité nationale et au renseignement respectent la loi et mènent uniquement des activités raisonnables et nécessaires.

Notes biographiques

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/