OTTAWA, ON, le 20 déc.2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Wendy Lisogar-Cocchia en tant que nouvelle lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique.

Wendy Lisogar-Cocchia est une entrepreneure respectée du secteur canadien du tourisme d'accueil ainsi qu'une dirigeante communautaire et philanthrope dévouée. Conseillère de confiance auprès d'associations d'entreprises et d'organisations communautaires, elle est également cofondatrice du Pacific Autism Family Network, qui soutient les personnes neurodivergentes et leurs familles. Elle a reçu des distinctions comme l'Ordre du Canada, l'Ordre de la Colombie-Britannique, la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II, la Médaille du couronnement du Roi Charles III ainsi que deux doctorats honorifiques.

Le premier ministre a remercié la lieutenante-gouverneure sortante, l'honorable Janet Austin, pour les services qu'elle a rendus à la population de la Colombie-Britannique et du Canada.

Citation

« Mme Lisogar-Cocchia défend depuis longtemps les intérêts de sa communauté, de sa province et de notre pays. Je suis convaincu qu'elle continuera à contribuer au bien-être des Britanno-Colombiens en tant que lieutenante-gouverneure, et je lui souhaite tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les lieutenants-gouverneurs représentent Sa Majesté le Roi du Canada dans leur province. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Couronne, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales.

Note biographique

