OTTAWA, ON, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le général Wayne Eyre a été nommé au poste de chef d'état-major de la Défense.

Pendant la majeure partie de sa carrière, le général Eyre a occupé des postes de commandement ou de commandement adjoint. Il a été déployé à Chypre, en Croatie et en Bosnie. Il a également servi en Afghanistan à deux reprises, d'abord au sein de l'Équipe de liaison et de mentorat opérationnel du Canada à Kandahar, puis comme général commandant de la mission de formation de l'OTAN. En tant que commandant adjoint du Commandement des Nations Unies en Corée, il est devenu l'officier canadien le plus élevé en grade affecté en permanence dans la région de l'Asie-Pacifique. Ici, au pays, il a commandé diverses opérations de secours en cas de catastrophe, y compris l'intervention militaire lors des feux de forêt en Saskatchewan en 2015 et de l'évacuation de Fort McMurray en 2016. Il a été nommé commandant de l'Armée canadienne en août 2019 et a été promu au grade de général en août 2021.

À titre de chef d'état-major de la Défense, le général Eyre supervisera les opérations courantes des Forces armées canadiennes au Canada et à travers le monde, y compris l'aide d'urgence fournie actuellement aux personnes et aux communautés touchées par les inondations, les glissements de terrain et les conditions météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique. Il poursuivra les efforts déployés pour assurer la mise en œuvre complète de notre politique de défense nationale, Protection, Sécurité, Engagement, afin d'offrir aux Canadiens en uniforme les services et les soins qu'ils méritent. Il veillera aussi à la modernisation du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD).

Également à ce titre, le général Eyre poursuivra les travaux visant à transformer la culture des Forces armées canadiennes afin d'assurer une tolérance zéro à l'égard de l'inconduite et du harcèlement sexuels et d'éliminer les comportements haineux et le racisme systémique au sein de l'organisation. Chaque membre de nos Forces armées mérite un environnement de travail sûr et respectueux, et l'élimination de toute inconduite est la priorité absolue du gouvernement du Canada et des Forces armées canadiennes.

Citations

« Tout au long de sa carrière, le général Eyre a servi son pays et les Canadiens avec dévouement. Au cours de la dernière année, grâce à son expérience vécue, il a su exercer un leadership solide et aider les Canadiens à travers le pays à relever des défis importants et de plus en plus difficiles. Le général Eyre continuera de travailler sans relâche pour instaurer un changement culturel au sein des Forces armées canadiennes, superviser les efforts déployés à cet égard et gagner la confiance des survivants d'inconduite sexuelle. Je sais qu'il continuera de diriger nos Forces armées avec distinction et professionnalisme alors qu'elles continuent de protéger les Canadiens et leurs valeurs au pays et à l'étranger. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Je tiens à adresser mes sincères félicitations au général Wayne Eyre pour sa nomination au poste de chef d'état-major de la Défense. Le général Eyre et moi continuerons de travailler ensemble pour offrir aux membres de l'Armée un environnement où ils se sentent protégés, respectés et en sécurité, peu importe où ils se trouvent et ce qu'ils font. Les Forces armées canadiennes constituent un élément crucial du tissu de notre nation, et je suis impatiente de travailler avec le général Eyre alors que nous nous attaquons aux enjeux importants auxquels le Canada est confronté, maintenant et à l'avenir. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre de la Défense nationale

Faits saillants

Le général Eyre a été nommé chef d'état-major de la Défense par intérim en février 2021.

Le chef d'état-major de la Défense est responsable du commandement, du contrôle et de l'administration des Forces armées canadiennes ainsi que de la stratégie, des plans et des besoins militaires.

Le chef d'état-major de la Défense est nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du premier ministre. Le gouverneur en conseil est la gouverneure générale agissant sur avis conforme du Cabinet. À titre de commandant en chef du Canada , la gouverneure générale joue un rôle capital en reconnaissant l'importance des militaires canadiens, tant au pays qu'à l'étranger.

