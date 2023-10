OTTAWA, ON, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, a nommé les personnes suivantes à titre de sénateurs indépendants afin de combler des sièges vacants au Sénat :

Joan Kingston pour le Nouveau-Brunswick

pour le Nouveau-Brunswick John McNair pour le Nouveau-Brunswick

pour le Nouveau-Brunswick Krista Ross pour le Nouveau-Brunswick

pour le Nouveau-Brunswick Réjean Aucoin pour la Nouvelle-Écosse

Rodger Cuzner pour la Nouvelle-Écosse

Joan Kingston est infirmière autorisée et ancienne membre de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Au cours de sa carrière dans le domaine des soins de santé et de la politique provinciale, elle a défendu activement les intérêts des infirmières et infirmiers et a plaidé en faveur de la santé communautaire et de la santé des femmes. Récemment, elle a assumé les fonctions de consultante auprès de la Faculté des sciences infirmières de l'Université du Nouveau-Brunswick.

John McNair est un avocat qui croit en l'importance de rendre à sa communauté ce qu'elle lui a donné. Il a siégé au conseil d'administration de plusieurs organismes de bienfaisance et à but non lucratif de la province. Il a jusqu'à récemment assumé les fonctions d'avocat général et de secrétaire général à Service Nouveau-Brunswick et au sein de l'organisme qui l'a précédé, un poste qu'il occupait depuis 2009.

Krista Ross est une chef d'entreprise et dirigeante communautaire bien établie. Ancienne propriétaire d'entreprise, elle a travaillé à la Chambre de commerce de Fredericton pendant 20 ans et a favorisé le développement des entreprises et des communautés du Nouveau-Brunswick en tant que membre du conseil d'administration de plusieurs organismes locaux et provinciaux à but non lucratif.

Réjean Aucoin, avocat depuis plus de 30 ans, est membre de la communauté acadienne de Chéticamp et s'est activement investi dans le développement communautaire d'un bout à l'autre de la Nouvelle-Écosse. Fier chef de file francophone, il est le fondateur et président sortant de l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse.

Rodger Cuzner est un ancien parlementaire. Il a été élu pour la première fois à la Chambre des communes en 2000 et y a représenté sa province natale, la Nouvelle-Écosse, pendant 19 ans, occupant en parallèle diverses fonctions, dont celles de secrétaire parlementaire de l'ancien premier ministre Jean Chrétien. Plus récemment, il a occupé le poste de consul général du Canada à Boston, aux États-Unis d'Amérique, de 2020 à 2023.

« Je suis heureux d'accueillir Joan Kingston, John McNair, Krista Ross, Réjean Aucoin et Rodger Cuzner à titre de nouveaux sénateurs indépendants du Parlement. Je suis convaincu que, grâce à leur expérience diversifiée en matière de leadership et aux contributions impressionnantes qu'ils ont apportées à leurs communautés, ils sauront représenter avec brio les intérêts du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse au sein de la Chambre haute. Je suis impatient de travailler avec eux et avec tous les sénateurs pour continuer de bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Sénat est la chambre haute dans la démocratie parlementaire canadienne. Il réunit un groupe diversifié de Canadiens désireux de servir leur pays. Le Sénat a été créé pour faire contrepoids à la représentation démographique de la Chambre des communes. Il se consacre à la défense des intérêts régionaux et offre un espace où les voix des groupes historiquement sous-représentés, comme les peuples autochtones, les communautés racisées et les femmes, peuvent se faire entendre.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, il y a eu 75 nominations indépendantes au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau .

. En vertu de la Constitution canadienne, le gouverneur général nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Depuis 2016, le processus de sélection des sénateurs est ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui formule des recommandations à l'intention du premier ministre. Le Comité applique des critères publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite afin de trouver des gens hautement qualifiés.

Une fois nommés par le gouverneur général, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des territoires, et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

