OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, a nommé les personnes suivantes à titre de sénateurs indépendants afin de combler des sièges vacants au Sénat :

Dawn Arnold pour le Nouveau-Brunswick

pour le Nouveau-Brunswick Tony Ince pour la Nouvelle-Écosse

pour la Nouvelle-Écosse Katherine Hay pour l' Ontario

pour l' Farah Mohamed pour l' Ontario

pour l' Sandra Pupatello pour l' Ontario

Dawn Arnold est une fonctionnaire accomplie et une importante leader au sein de sa communauté. Elle cumule 30 ans d'expérience dans la gouvernance municipale, le développement communautaire et l'édition. En 2016, elle a écrit une page d'histoire en devenant la première femme à accéder au poste de mairesse de Moncton. Auparavant, elle avait été conseillère générale de la Ville de Moncton, où elle s'est acquis une réputation de transparence et de chef de file en matière de développement urbain durable. Elle a également siégé au sein du conseil d'administration de nombreuses organisations.

Tony Ince est un ancien député de l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, où il a représenté et servi sa communauté pendant onze ans. Il est un défenseur de longue date de la justice sociale, de l'équité et de la diversité, en particulier au sein des communautés afro-néo-écossaises. En plus de sa carrière politique, il a contribué à l'avancement de la diversité et de l'inclusion à l'échelle de la province et du Canada, notamment à titre de cofondateur et coprésident du Congrès canadien des parlementaires noirs, où il a défendu les droits des Canadiens noirs.

Katherine Hay est une dirigeante du secteur sans but lucratif et milite depuis longtemps pour la cause de la santé mentale des enfants et des jeunes. Depuis qu'elle a accédé au poste de présidente et directrice générale (PDG) de Jeunesse, J'écoute en 2017, elle en a fait le seul service de santé mentale en ligne offrant en tout temps aux jeunes un soutien en plusieurs langues à l'échelle du Canada. Auparavant, Mme Hay a été PDG de la Women's College Hospital Foundation, où elle a mené des campagnes de collecte de fonds record à l'appui de la santé des femmes.

Farah Mohamed a passé 30 ans de sa vie à travailler aux côtés de politiciens, de philanthropes et de chefs d'entreprise en vue d'améliorer la vie des Canadiens, particulièrement celle des jeunes, des nouveaux arrivants et des femmes. Elle est actuellement PDG de La Fondation du Roi du Canada, une organisation caritative fondée par Sa Majesté le roi Charles III pour aider les jeunes faisant face à des obstacles à accroître leurs chances de se trouver un emploi. Elle est également l'ancienne PDG du Fonds Malala et s'est vu décerner la Médaille du service méritoire de la gouverneure générale, entre autres distinctions.

Sandra Pupatello est une ancienne politicienne, une femme d'affaires expérimentée et une militante pour la croissance et le développement économique de l'Ontario. Elle est actuellement présidente de la société Canadian International Avenues Ltd., un cabinet de conseil en gestion qu'elle a fondé après une carrière exceptionnelle de 16 ans comme députée provinciale. À titre de ministre du Développement économique et du Commerce de l'Ontario, elle a dirigé des délégations commerciales dans le monde entier et assuré un leadership stable dans un climat économique particulièrement difficile.

Ces nouveaux sénateurs ont été recommandés par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat et choisis selon un processus fondé sur le mérite et ouvert à tous les Canadiens. Établi en 2016, ce processus vise à assurer que les sénateurs sont indépendants et qu'ils sont en mesure de se pencher sur les nombreux défis et toutes les possibilités qui se présentent au pays.

La nomination de ces cinq sénateurs fait en sorte que les 105 sièges du Sénat sont maintenant comblés.

Citation

« Je félicite Mme Arnold, M. Ince, Mme Hay, Mme Mohamed et Mme Pupatello pour leur nomination en tant que nouveaux sénateurs indépendants du Parlement. Grâce à leur vaste expérience et à leur engagement envers le service à la population, je suis convaincu qu'ils apporteront une contribution importante au Sénat et qu'ils sauront représenter les voix des Canadiens d'un océan à l'autre. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sénat est la chambre haute dans la démocratie parlementaire canadienne.

Les candidatures reçues ont été examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui a ensuite formulé des recommandations au premier ministre. Dans son travail, le Comité applique des critères publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite afin de trouver des personnes hautement qualifiées.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, il y a eu 100 nominations indépendantes au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau . Chacune d'elles a été recommandée par le Comité.

. Chacune d'elles a été recommandée par le Comité. En vertu de la Constitution canadienne, la gouverneure générale nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Une fois nommés par la gouverneure générale, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des territoires, et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

Notes biographiques

