Le premier ministre annonce la nomination de la nouvelle juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick

OTTAWA, le 4 juin 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de l'honorable Tracey K. DeWare, juge à la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, en tant que nouvelle juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.

La juge en chef DeWare remplace l'honorable David D. Smith, qui a pris sa retraite le 20 mars 2019 après plus de 26 ans de service exceptionnel au sein de la magistrature.

Citation

« J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de l'honorable Tracey K. DeWare au poste de juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. La juge en chef DeWare a exercé le droit à Moncton pendant plus de 18 ans, et a plus récemment travaillé pendant presque sept ans à titre de juge à la cour supérieure de la province. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Au Canada , les juges en chef sont chargés du leadership et de l'administration de leurs tribunaux. Ils sont aussi membres du Conseil canadien de la magistrature, qui cherche à améliorer la qualité des services judiciaires dans les cours supérieures du Canada .

Les juges en chef sont nommés par le gouverneur général, sur avis du Conseil des ministres et recommandation du premier ministre.

La juge DeWare sera la première femme à occuper le poste de juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.

Notes biographiques

