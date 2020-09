OTTAWA, ON, le 3 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de l'honorable J. Michal Fairburn, juge d'appel de la Cour d'appel de l'Ontario, au poste de juge en chef adjointe de l'Ontario.

La juge en chef adjointe Fairburn remplace l'honorable Alexandra H. Hoy. Cette dernière a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 1er juin 2020 après plus de 18 ans de service distingué au sein de la magistrature.

Citation

« Je souhaite beaucoup de succès à l'honorable J. Michal Fairburn dans ses nouvelles fonctions de juge en chef adjointe de l'Ontario. Elle possède près de six ans d'expérience comme juge, et plus de deux décennies en tant qu'avocate de la Couronne puis avocate générale au ministère du Procureur général de l'Ontario. Je suis convaincu qu'elle continuera à bien servir les Ontariens dans ce nouveau rôle. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les juges en chef et les juges en chef adjoints du Canada sont chargés du leadership et de l'administration de leurs tribunaux. Ils sont aussi membres du Conseil canadien de la magistrature. Celui-ci a pour objectif d'améliorer la qualité des services judiciaires dans les cours supérieures du Canada .

sont chargés du leadership et de l'administration de leurs tribunaux. Ils sont aussi membres du Conseil canadien de la magistrature. Celui-ci a pour objectif d'améliorer la qualité des services judiciaires dans les cours supérieures du . Les juges en chef et les juges en chef adjoints sont nommés par la gouverneure générale, sur avis du Conseil des ministres et recommandation du premier ministre.

Note biographique

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/