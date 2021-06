OTTAWA, ON, le 28 juin 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de l'honorable Mahmud Jamal à la Cour suprême du Canada à compter du 1er juillet 2021.

Le juge Jamal a mené une brillante carrière en tant qu'avocat plaidant et a montré un engagement profond à l'égard du travail bénévole avant sa nomination à la Cour d'appel de l'Ontario en 2019. Il a comparu devant plusieurs tribunaux provinciaux, ainsi que devant la Cour suprême du Canada dans 35 appels portant sur des questions civiles, constitutionnelles, pénales et réglementaires. Il a également enseigné le droit constitutionnel à l'Université McGill et le droit administratif à la Osgoode Hall Law School. Il est bilingue.

Il s'agit de la quatrième nomination effectuée dans le cadre du processus de sélection des juges à la Cour suprême lancé par le gouvernement du Canada en 2016. Au cours du processus de sélection, c'est un comité indépendant et impartial, présidé par la très honorable Kim Campbell, qui avait le mandat d'identifier des candidats.

Le juge Jamal occupera le poste laissé vacant en raison du départ à la retraite imminent de la juge Rosalie Silberman Abella.

Note biographique

