OTTAWA, ON, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Louise Imbeault en tant que nouvelle lieutenante‑gouverneure du Nouveau-Brunswick.

Louise Imbeault, journaliste réputée, a depuis toujours défendu les droits des femmes et prêté sa voix à la communauté acadienne. Tout au long de sa remarquable carrière, elle a fait rayonner de manière importante la culture acadienne dans le monde entier, notamment par son travail à Radio-Canada Acadie. Elle contribue activement à sa communauté depuis longtemps et son engagement lui a valu de nombreuses distinctions, dont l'Ordre de Moncton, l'Ordre du Nouveau-Brunswick et l'Ordre du Canada.

Le premier ministre a remercié la lieutenante-gouverneure sortante, l'honorable Brenda Murphy, pour les services qu'elle a rendus à la population du Nouveau-Brunswick et du Canada.

Citation

« Je félicite Louise Imbeault pour sa nomination à titre de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick. Elle fait preuve d'un dévouement et d'un leadership indéfectibles au sein de la communauté acadienne, et je suis convaincu qu'elle continuera de servir la population du Nouveau-Brunswick avec distinction dans le cadre de ce nouveau rôle. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les lieutenants-gouverneurs représentent Sa Majesté le Roi du Canada dans leur province. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Couronne, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales.

Note biographique

