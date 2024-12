OTTAWA, ON, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Bernadette McIntyre en tant que nouvelle lieutenante‑gouverneure de la Saskatchewan.

Bernadette McIntyre est une dirigeante respectée dont la carrière distinguée comprend des postes de direction à la Saskatchewan Government Insurance et à la Wascana Centre Authority. Partisane de longue date du sport canadien et bénévole passionnée au sein de la communauté, Mme McIntyre a reçu de nombreux prix et distinctions pour son dévouement et ses services, dont une intronisation au Temple de la renommée des sports de la Saskatchewan.

Le premier ministre a remercié le lieutenant-gouverneur sortant, l'honorable Russ Mirasty, pour les services qu'il a rendus à la population de la Saskatchewan et au Canada.

Citation

« Je tiens à féliciter Bernadette McIntyre pour sa nomination en tant que 24e lieutenante-gouverneure de la Saskatchewan. Son leadership et son esprit de bénévolat représentent les meilleures qualités dont font preuve les Canadiens pour bâtir un pays plus prospère et plus accueillant. Je suis convaincu qu'elle continuera de servir les Saskatchewanais et les Canadiens avec distinction dans le cadre de ses nouvelles fonctions. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les lieutenants-gouverneurs représentent Sa Majesté le Roi du Canada dans leur province. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Couronne, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales.

Les lieutenants-gouverneurs sont nommés par le gouverneur général du Canada sur la recommandation du premier ministre. Ils sont nommés pour un mandat d'au moins cinq ans.

Note biographique

