OTTAWA, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, a nommé Duncan Wilson à titre de sénateur indépendant afin de combler un siège vacant au Sénat pour la Colombie-Britannique.

Duncan Wilson est un dirigeant chevronné qui possède plus de 30 années d'expérience à des postes de direction dans le secteur maritime, le secteur public et au sein d'organisations à but non lucratif. Il a notamment travaillé pendant 21 ans à l'Administration portuaire Vancouver-Fraser, où il occupait jusqu'à tout récemment le poste de vice-président, Environnement et affaires extérieures. Tout au long de sa carrière, il a été un ardent défenseur de la conservation marine, de l'action climatique et du développement durable, ayant notamment contribué à l'élaboration de politiques qui visent à concilier croissance économique et gestion de l'environnement. Ses contributions lui ont valu la Médaille du couronnement du roi Charles III et la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.

Ce nouveau sénateur a été recommandé par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat et choisi selon un processus fondé sur le mérite et ouvert à tous les Canadiens. Établi en 2016, ce processus vise à assurer que les sénateurs sont indépendants et qu'ils sont en mesure de se pencher sur les nombreux défis et toutes les possibilités qui se présentent au pays.

Citation

« Je félicite M. Wilson pour sa nomination en tant que nouveau sénateur indépendant du Parlement. Son leadership, son expérience et son dévouement à bâtir un Canada meilleur et un avenir durable feront de lui un atout précieux pour le Sénat. C'est avec intérêt que je suivrai ses réalisations dans le cadre de ses nouvelles fonctions. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sénat est la chambre haute dans la démocratie parlementaire canadienne.

Les candidatures reçues ont été examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui a ensuite formulé des recommandations au premier ministre. Dans son travail, le Comité applique des critères publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite afin de trouver des personnes hautement qualifiées.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, il y a eu 95 nominations indépendantes au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau . Chacune d'elles a été recommandée par le Comité.

. Chacune d'elles a été recommandée par le Comité. En vertu de la Constitution canadienne, la gouverneure générale nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Une fois nommés par la gouverneure générale, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des territoires, et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

