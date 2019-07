Le premier ministre annonce la nomination d'un sénateur

OTTAWA, le 23 juill. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale a nommé Tony Loffreda comme sénateur indépendant pour le Québec afin de combler un siège vacant au Sénat.

M. Loffreda est un expert-comptable qui travaille depuis 35 ans dans l'industrie financière. Originaire du quartier Ahuntsic de Montréal, M. Loffreda participe activement à la vie de sa communauté. Il a présidé des activités de financement à travers la province et a reçu plusieurs prix et distinctions pour ses contributions exceptionnelles au Québec et au Canada.

Cette nomination de M. Loffreda a été recommandée par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat. M. Loffreda a été choisi au moyen d'un processus fondé sur le mérite et ouvert à tous les Canadiens. Ce processus vise à assurer que les sénateurs soient indépendants, qu'ils reflètent la diversité canadienne et qu'ils soient en mesure de relever les nombreux défis et de saisir les nombreuses opportunités qui se présentent à notre pays.

« Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Tony Loffreda, le nouveau sénateur indépendant au Parlement. M. Loffreda a siégé au sein de plusieurs conseils d'administration et comités, et son engagement envers sa communauté et sa province fera de lui un excellent représentant des Québécois. Je suis impatient de travailler avec lui et je suis convaincu qu'il servira bien les Canadiens. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Sénat a maintenant un effectif complet de 105 sénateurs.

Il y a eu 50 nominations au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau .

. Selon la Constitution canadienne, la gouverneure générale nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Depuis 2016, le processus de sélection des sénateurs est ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui formule des recommandations à l'intention du premier ministre.

Le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat est guidé dans ses recommandations par des critères qui sont publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite, afin d'identifier des gens hautement qualifiés.

Une fois nommés par la gouverneure générale et convoqués au Sénat, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

