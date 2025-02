OTTAWA, ON, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Après des décennies d'atrocités, le régime Assad a pris fin, ouvrant un nouveau chapitre pour la Syrie. Le peuple syrien a subi des épreuves inimaginables et, en cette période de transition, le Canada continuera de le soutenir dans sa quête d'une société juste et inclusive.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de l'honorable Omar Alghabra, député de Mississauga‑Centre, en tant que nouvel envoyé spécial du Canada pour la Syrie.

À ce titre, M. Alghabra conseillera le premier ministre et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, sur les efforts que déploie le Canada en vue de répondre aux besoins urgents de la population syrienne et de soutenir cette dernière dans sa transition vers un avenir inclusif et pacifique. Pour ce faire, il sera appelé à consulter divers intervenants, notamment des experts en la matière, des acteurs régionaux et des partenaires internationaux, afin de favoriser l'instauration d'une gouvernance inclusive et d'assurer la protection des droits de la personne.

M. Alghabra a été élu pour la première fois à la Chambre des communes en 2006. Il a ensuite occupé plusieurs fonctions parlementaires, dont celles de secrétaire parlementaire du premier ministre, de secrétaire parlementaire du ministre de la Diversification du commerce international et de secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères. Il a également été ministre des Transports. Canadien d'origine syrienne ayant des liens étroits avec ce pays, il saura mettre à profit sa riche expérience personnelle et professionnelle dans l'exercice de ses fonctions. Tout au long de sa carrière, M. Alghabra a défendu avec passion la cause des réfugiés syriens et travaillé sans relâche pour soutenir les personnes déplacées en raison de la guerre civile dévastatrice qui a affligé la Syrie pendant plus d'une décennie.

Le Canada reste déterminé à appuyer la distribution immédiate d'aide humanitaire en Syrie et la mise en place d'un gouvernement stable et inclusif dans le pays. En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à tourner la page sur ce chapitre sombre de l'histoire de la Syrie et promouvoir la paix et la prospérité pour les générations à venir.

Citation

« Le Canada reste fermement résolu à soutenir la population de la Syrie. Grâce à la nomination de M. Alghabra comme nouvel envoyé spécial du Canada pour la Syrie, nous rehaussons nos efforts visant à promouvoir le dialogue, à fournir une aide humanitaire essentielle et à bâtir un avenir où tous les Syriens pourront vivre dans la sécurité et la dignité pour de nombreuses années à venir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Depuis 2016, le Canada a engagé plus de 4,7 milliards de dollars de financement pour la Syrie et les pays qui accueillent des populations réfugiées, notamment l'Irak, la Jordanie et le Liban.

Le mois dernier, le Canada a annoncé l'octroi de 17,25 millions de dollars en aide humanitaire pour répondre aux besoins urgents de la population syrienne. Cette aide sera apportée par l'entremise de partenaires humanitaires d'expérience, comme des agences des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Canada reste déterminé à travailler avec ses partenaires en vue de chercher, documenter et préserver toutes les preuves des crimes commis par le régime Assad, y compris son utilisation d'armes chimiques.

Plus de 16 millions de personnes en Syrie, soit environ 70 % de la population du pays, ont un urgent besoin d'aide humanitaire. On estime que la guerre civile en Syrie a fait plus de 250 000 morts et des centaines de milliers de blessés.

Depuis l'automne 2015, le Canada a contribué à la réinstallation de plus de 100 000 réfugiés syriens.

