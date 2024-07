OTTAWA, ON, le 5 juillet 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination d'Anthony Housefather, député de Mont‑Royal, au poste de conseiller spécial chargé des relations avec la communauté juive et de la lutte contre l'antisémitisme.

Ces derniers mois, nous avons observé une montée inquiétante de l'antisémitisme dans le monde entier, y compris ici même au Canada. Il faut que ça cesse. Qu'ils fréquentent une synagogue, une entreprise ou une école juive ou qu'ils choisissent de porter l'étoile de David ou une kippa, les Canadiens juifs méritent de se sentir accueillis, soutenus et en sécurité. Ils méritent de vivre ouvertement et fièrement leur vie juive, sans crainte ni intimidation. Trop souvent, au cours des derniers mois, des Canadiens ont été menacés, harcelés ou exclus en raison de leur foi, de leur identité ou parce qu'ils soutiennent le droit du peuple juif à l'autodétermination. Cette situation est inacceptable et ne doit pas durer.

Le rôle de M. Housefather consistera à conseiller le premier ministre et les ministres sur l'élaboration et la coordination des travaux du gouvernement du Canada visant à lutter contre l'antisémitisme et à faire en sorte que les Canadiens juifs puissent mener une vie active, en toute sécurité et dans la dignité. Dans le cadre de ses fonctions, M. Housefather travaillera avec les Canadiens juifs de tout le pays. Il contribuera à faire progresser les mesures prises dans l'ensemble du gouvernement fédéral pour lutter contre l'antisémitisme, renforcer la protection des communautés juives canadiennes et s'attaquer à la discrimination inacceptable dont elles sont victimes, qu'elle soit historique ou actuelle. Dans ce rôle, M. Housefather travaillera en étroite collaboration avec les communautés juives et les intervenants concernés dans tout le pays, ainsi qu'avec l'envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, Deborah Lyons.

M. Housefather est un élu depuis 30 ans. Il a été conseiller municipal de 1994 à 2005 et a été maire de Côte‑Saint‑Luc, à Montréal, de 2005 à 2015. En tant qu'ancien président du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes et défenseur infatigable des intérêts des Canadiens juifs, M. Housefather a fait progresser les efforts visant à lutter contre l'antisémitisme, la haine et le sectarisme au Canada. À titre de coprésident du groupe de travail interparlementaire sur la lutte contre l'antisémitisme en ligne, il a également contribué à la lutte contre l'antisémitisme dans le monde entier, y compris en ligne, en travaillant avec des parlementaires internationaux, les principales plateformes de médias sociaux dans le monde, des ambassadeurs et des envoyés spéciaux. Dans son nouveau rôle, il mettra à profit sa vaste expérience de défense des communautés juives au pays et à l'étranger.

L'antisémitisme n'est pas un problème que la communauté juive doit régler à elle seule. Nous continuerons de prendre des mesures - dans l'ensemble du gouvernement - pour rendre le Canada plus sûr, plus inclusif et meilleur pour tous.

« Nous sommes solidaires des Canadiens juifs - aujourd'hui et chaque jour. Nous ferons tout ce qu'il faut pour lutter contre l'antisémitisme et la haine, qui sont malheureusement trop répandus dans nos communautés. Grâce à la nomination de M. Housefather, nous continuons de nous assurer que les voix des Canadiens juifs sont entendues, en plus de protéger les communautés juives canadiennes et de rendre le Canada plus inclusif pour tout le monde. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Jamais, au cours de ma vie, les Canadiens juifs ne se sont sentis aussi menacés qu'aujourd'hui. Même si nous ne pouvons pas faire disparaître l'antisémitisme, tous les ordres de gouvernement, les universités et les services de police peuvent prendre des mesures concrètes pour que les Canadiens juifs se sentent plus en sécurité dans ce pays. Je remercie le premier ministre de m'avoir nommé à un poste qui me permettra de travailler avec Deborah Lyons et d'aider à passer de la parole aux actes. »

-- Anthony Housefather, conseiller spécial chargé des relations avec la communauté juive et de la lutte contre l'antisémitisme

M. Housefather assumera ses nouvelles responsabilités tout en conservant son rôle de secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor.

