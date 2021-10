OTTAWA, ON, le 21 oct. 2021 /CNW/ - La vaccination est la meilleure manière d'assurer la santé et la sécurité des Canadiens, de leur permettre de reprendre leurs activités préférées et de prévenir de nouveaux confinements. Alors que de nouvelles exigences en matière de voyage sont instaurées au Canada et dans le monde entier, le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires à la mise en place d'une preuve de vaccination standardisée qui facilitera les voyages internationaux et nationaux.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que, en collaboration avec les provinces et les territoires, une preuve de vaccination canadienne standardisée contre la COVID-19 est maintenant offerte aux résidents de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l'Ontario, du Québec, de la Saskatchewan et du Yukon, et qu'elle sera bientôt offerte dans les autres provinces. Le Canada collabore également avec des partenaires internationaux pour que cette preuve de vaccination soit reconnue et acceptée à l'étranger, de sorte qu'elle puisse également être utilisée pour faciliter les voyages dans le monde entier.

La preuve de vaccination canadienne contre la COVID-19 offre aux Canadiens un moyen fiable et sûr de démontrer leur historique de vaccination contre la COVID-19, tant au Canada qu'à l'étranger. Elle est délivrée par les provinces et les territoires aux personnes vaccinées et enregistrées auprès des autorités sanitaires provinciales ou territoriales. La preuve de vaccination pourra également être utilisée avec ArriveCAN, l'application mobile et le site Web permettant aux voyageurs de fournir les renseignements qu'ils sont tenus de soumettre lorsqu'ils arrivent au Canada en provenance d'autres pays.

La preuve de vaccination standardisée sera conforme aux nouvelles exigences du Canada relatives à la vaccination des voyageurs qui entreront en vigueur le 30 octobre 2021. Les voyageurs peuvent continuer à utiliser leur preuve de vaccination provinciale pour les voyages nationaux ou internationaux si la preuve de vaccination standardisée n'est pas encore disponible dans leur province.

La preuve de vaccination annoncée aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des cinq engagements en matière de vaccination que le gouvernement du Canada mettra en œuvre dans les 100 premiers jours de son nouveau mandat. Plus de 83 % des Canadiens admissibles sont entièrement vaccinés contre la COVID-19, mais la lutte contre le virus se poursuit. Le gouvernement continuera de faire de la vaccination une priorité afin d'assurer la sécurité des Canadiens, d'en finir avec la COVID-19 et de bâtir un pays meilleur pour tous.

« Les Canadiens ont contribué à l'effort en se faisant vacciner contre la COVID-19 pour se protéger et protéger leurs familles et leurs communautés. Étant donné que les voyageurs seront soumis à de nouvelles exigences en matière de vaccination, nous voulons nous assurer que ceux-ci ont accès à un moyen fiable et sûr de prouver qu'ils ont été vaccinés contre la COVID-19, tant au pays qu'à l'étranger. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour que la preuve de vaccination standardisée soit disponible partout au Canada. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Grâce à la collaboration et au partenariat continus avec les provinces et les territoires, la majorité des Canadiens auront accès à une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour voyager. Nous préparons le terrain dès maintenant pour que les Canadiens aient une expérience de voyage à l'étranger plus prévisible lorsque les frontières rouvriront. »

-- L'hon. Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les vaccins constituent le meilleur moyen de protéger les gens contre la COVID-19 et d'en finir avec cette pandémie. La preuve de vaccination standardisée permettra aux Canadiens entièrement vaccinés de recommencer à faire d'autres activités qu'ils affectionnaient avant la pandémie, et ce, en toute sécurité. Notre gouvernement continuera de travailler avec les provinces et les territoires pour aider les Canadiens d'un océan à l'autre à traverser cette pandémie et à se protéger les uns les autres. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

Pour obtenir plus de détails sur la preuve de vaccination canadienne contre la COVID-19 et savoir comment l'obtenir, consultez la page Canada.ca/preuve-vaccinale.

La plupart des personnes qui se sont fait vacciner au Canada pourront obtenir une preuve de vaccination canadienne contre la COVID-19 auprès de la province ou du territoire où elles ont été vaccinées. Les personnes vaccinées à l'extérieur du Canada peuvent demander aux autorités de la province ou du territoire où elles habitent s'il est possible d'enregistrer leurs documents de vaccination en échange d'une preuve canadienne.

Le gouvernement du Canada poursuit ses discussions avec ses partenaires autochtones d'un bout à l'autre du pays pour veiller à ce que la preuve de vaccination contre la COVID-19 respecte les droits des peuples autochtones. Le gouvernement veut notamment s'assurer que la preuve est équitable et accessible et qu'elle tient compte des besoins des communautés autochtones, en particulier celles qui vivent près de la frontière canado-américaine.

La protection des renseignements personnels demeure une grande priorité. Les provinces, les territoires et les organisations autochtones sont et resteront les gardiens des données sur la santé des Canadiens. Le gouvernement du Canada a travaillé de près avec ses partenaires pour que la preuve de vaccination standardisée ne contienne que les données nécessaires pour déterminer si un voyageur répond aux exigences en matière d'entrée et de santé publique.

L'établissement d'une preuve de vaccination standardisée pour les Canadiens qui voyagent à l'étranger fait partie des engagements en matière de vaccination que le gouvernement s'est donnés pour les 100 premiers jours suivant l'assermentation du nouveau Conseil des ministres, qui aura lieu le 26 octobre 2021. Les autres engagements sont les suivants :

Soutenir les programmes provinciaux et territoriaux en matière de preuves de vaccination.



Veiller à ce que toute personne de plus de 12 ans qui voyage au Canada en avion ou en train soit entièrement vaccinée.



Veiller à ce que les employés fédéraux et les personnes travaillant dans des milieux de travail sous réglementation fédérale soient entièrement vaccinés.



Adopter des mesures législatives pour que le harcèlement et les menaces à l'encontre des travailleurs de la santé constituent une infraction criminelle.

À compter du 30 octobre 2021, les voyageurs en partance d'un aéroport canadien et les passagers des trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer devront être entièrement vaccinés pour voyager. Pour accorder le temps aux voyageurs d'être entièrement vaccinés, il y aura une courte période de transition au cours de laquelle ils pourront voyager s'ils présentent une preuve de test moléculaire de dépistage de la COVID-19 valide effectué au cours des 72 heures précédant le voyage au lieu d'une preuve de vaccination complète. Si les voyageurs n'ont pas encore entamé leur processus de vaccination, ou ne le commencent pas bientôt, ils courent le risque de ne pas avoir le droit de voyager à compter du 30 novembre 2021.

