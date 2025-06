OTTAWA, ON, le 5 juin 2025 /CNW/ - Le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui la formation d'une nouvelle équipe de secrétaires parlementaires dont l'objectif est de bâtir un Canada fort.

Les Canadiens et les Canadiennes ont élu ce nouveau gouvernement en lui confiant un mandat clair : établir une nouvelle relation économique et de sécurité avec les États-Unis, bâtir une économie plus forte, réduire le coût de la vie et assurer la sécurité de nos communautés. Les secrétaires parlementaires aideront leurs ministres et secrétaires d'État respectifs à remplir ce mandat.

La nouvelle équipe de secrétaires parlementaires est composée comme suit :

Karim Bardeesy devient secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie

devient secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie Jaime Battiste devient secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones Rachel Bendayan devient secrétaire parlementaire du premier ministre

devient secrétaire parlementaire du premier ministre Kody Blois devient secrétaire parlementaire du premier ministre

devient secrétaire parlementaire du premier ministre Sean Casey devient secrétaire parlementaire de la Ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

devient secrétaire parlementaire de la Ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale Sophie Chatel devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Madeleine Chenette devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Sports)

devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Sports) Maggie Chi devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé

devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé Leslie Church devient secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés, et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap)

devient secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés, et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap) Caroline Desrochers devient secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

devient secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure Ali Ehsassi devient secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du commerce Canada -États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne (Commerce Canada-États-Unis)

devient secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le et ministre responsable du commerce -États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne (Commerce Canada-États-Unis) Mona Fortier devient secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères Peter Fragiskatos devient secrétaire parlementaire de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

devient secrétaire parlementaire de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Vince Gasparro devient secrétaire parlementaire de la secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité)

devient secrétaire parlementaire de la secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité) Wade Grant devient secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique

devient secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique Claude Guay devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Brendan Hanley devient secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique Corey Hogan devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Anthony Housefather devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés

devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés Mike Kelloway devient secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce intérieur

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce intérieur Ernie Klassen devient secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches Annie Koutrakis devient secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles

devient secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles Kevin Lamoureux devient secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes

devient secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes Patricia Lattanzio devient secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada

devient secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Ginette Lavack devient secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones Carlos Leitao devient secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie

devient secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie Tim Louis devient secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du commerce Canada -États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne (Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne)

devient secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le et ministre responsable du commerce -États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne (Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne) Jennifer McKelvie devient secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

devient secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure Marie-Gabrielle Ménard devient secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme)

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme) David Myles devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et secrétaire parlementaire de la secrétaire d'État (Nature)

devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et secrétaire parlementaire de la secrétaire d'État (Nature) Yasir Naqvi devient secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Développement international)

devient secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Développement international) Taleeb Noormohamed devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique

devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique Rob Oliphant devient secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères Tom Osborne devient secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor

devient secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor Jacques Ramsay devient secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique

devient secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique Pauline Rochefort devient secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Développement rural)

devient secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Développement rural) Sherry Romanado devient secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

devient secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale Jenna Sudds devient secrétaire parlementaire du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

devient secrétaire parlementaire du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) Ryan Turnbull devient secrétaire parlementaire du ministre des Finances et du Revenu national et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)

De plus, le premier ministre Carney a annoncé qu'Élisabeth Brière occupera le poste de whip adjointe du gouvernement et qu'Arielle Kayabaga occupera les fonctions de leader adjointe du gouvernement à la Chambre des communes.

Citation

« La nouvelle équipe de secrétaires parlementaires du Canada aidera le gouvernement à remplir son mandat axé sur le changement, en collaborant avec tous les partis au Parlement en vue de bâtir l'économie la plus forte du G7, d'établir un nouveau partenariat économique et de sécurité avec les États-Unis et d'aider les Canadiens et les Canadiennes à réussir. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Fait saillant

Les secrétaires parlementaires sont choisis par le premier ministre pour appuyer les ministres et les secrétaires d'État.

