OTTAWA, ON, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la candidature de Marie-Chantal Girard au poste de présidente de la Commission de la fonction publique du Canada.

Mme Girard est une administratrice accomplie qui a acquis une vaste expérience au service des Canadiens aux niveaux régional, national et international. Depuis plus de vingt ans, elle travaille à la conception et à la mise en œuvre de politiques visant à améliorer la vie des Canadiens. Ces politiques contribuent notamment à soutenir le développement socioéconomique, à faire progresser l'équité salariale, à favoriser de bonnes relations de travail et à avancer la cause des groupes en quête d'équité. Elle est actuellement sous-ministre adjointe, Pensions et avantages sociaux, Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

En tant que présidente de la Commission de la fonction publique du Canada, Mme Girard contribuera à promouvoir et à maintenir une fonction publique non partisane, fondée sur le mérite et représentative, au service de tous les Canadiens.

« Mme Girard est reconnue pour son dévouement au service du public et ses contributions à l'élaboration de politiques axées sur les personnes. Je suis convaincu qu'elle saura mettre à profit sa vaste expérience pour préserver l'intégrité de la fonction publique que méritent les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique , cette nomination doit être approuvée par résolution de la Chambre des communes et du Sénat.

Conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, cette nomination doit être approuvée par résolution de la Chambre des communes et du Sénat. Pour remplir son mandat, la Commission de la fonction publique du Canada doit : aider les ministères et organismes à embaucher des personnes qualifiées à la fonction publique et à l'intérieur de celle-ci; superviser et assurer l'intégrité de l'embauche dans la fonction publique; protéger l'impartialité de la fonction publique tout en respectant le droit des fonctionnaires d'exercer des activités politiques; offrir des programmes de recrutement et des services d'évaluation.

doit : La fonction publique fédérale est le principal employeur au Canada , avec près de 288 000 employés qui exercent de multiples fonctions : climatologues, infirmiers dans les régions du Nord, agents des pêches, conseillers en politiques - en plus de milliers d'autres rôles qui contribuent à façonner notre pays. Le gouvernement fédéral compte sur une fonction publique qualifiée et diversifiée qui reflète la variété des horizons personnels et des visions du monde qui composent la société canadienne.

La fonction publique fédérale est le principal employeur au Canada, avec près de 288 000 employés qui exercent de multiples fonctions : climatologues, infirmiers dans les régions du Nord, agents des pêches, conseillers en politiques - en plus de milliers d'autres rôles qui contribuent à façonner notre pays. Le gouvernement fédéral compte sur une fonction publique qualifiée et diversifiée qui reflète la variété des horizons personnels et des visions du monde qui composent la société canadienne. En tant qu'organisme indépendant, la Commission de la fonction publique du Canada fait rapport des résultats obtenus au Parlement.

Note biographique

