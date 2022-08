TORONTO, le 23 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a participé aujourd'hui au sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement de la Plateforme internationale pour la Crimée, où il a annoncé de nouvelles sanctions contre le régime russe et du soutien supplémentaire à l'Ukraine.

Le chancelier d'Allemagne Olaf Scholz, qui est actuellement en visite au Canada, a également participé à cette activité initiée par l'Ukraine. Les deux dirigeants ont exprimé leur soutien indéfectible à l'Ukraine et leur solidarité envers les Ukrainiens, qui continuent de défendre avec courage et résilience leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance contre l'invasion illégale et injustifiable de la Russie.

Afin d'accentuer la pression exercée sur le régime de Poutine, le premier ministre a annoncé que le Canada imposait de nouvelles mesures à 62 proches collaborateurs du régime russe et à une entité du secteur de la défense qui est complice de l'invasion de l'Ukraine menée par la Russie. Parmi les personnes sanctionnées figurent de hauts fonctionnaires du gouvernement russe, notamment des gouverneurs fédéraux et des chefs régionaux russes, des membres de leur famille et de hauts responsables d'entités du secteur de la défense actuellement visées par des sanctions.

Pour aider le gouvernement et le peuple ukrainiens, le premier ministre a également annoncé l'octroi d'un financement de 3,85 millions de dollars à l'appui de deux projets ukrainiens dans le cadre du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix. Ce financement permettra de fournir une aide supplémentaire aux institutions du secteur de la sécurité en Ukraine. Il sera réparti comme suit :

Environ 2,9 millions de dollars de financement supplémentaire pour le projet de perfectionnement de la police Canada- Ukraine , mis en œuvre par Alinea International, qui fournit un soutien ciblé à la police nationale de l' Ukraine et au ministère ukrainien des Affaires intérieures et des Services d'urgence de l'État, y compris sous forme d'équipement et de matériel essentiels. Un soutien est également fourni pour améliorer les interventions policières dans les cas de violence sexuelle liés au conflit et pour étendre le soutien psychologique par les pairs offerts aux policiers.

Environ 950 000 dollars de financement supplémentaire pour faire avancer les objectifs de réforme dans le cadre du projet d'échange de savoir-faire technique et de capacités, mis en œuvre par Alinea International, qui vise à fournir des conseils et du soutien techniques au ministère de la Défense de l' Ukraine . Ce projet favorise l'avancement des initiatives de réforme et la promotion du rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la stabilisation.

Aujourd'hui, le premier ministre Trudeau a également annoncé que le Canada continuera de lutter contre la désinformation parrainée par l'État russe en créant une équipe spécialisée qui aidera à accroître sa capacité à comprendre, à surveiller et à détecter la désinformation parrainée par l'État russe et d'autres États et à permettre une collaboration internationale plus étroite, notamment au moyen du mécanisme de réponse rapide (MRR) du G7. Le Canada se réjouit de voir l'Allemagne diriger un groupe de travail axé sur la menace d'ingérence étrangère infranationale aux niveaux communautaire, municipal et régional dans le cadre du MRR du G7.

Pour répondre à l'urgente nécessité d'augmenter la capacité de stockage des céréales en Ukraine en raison de l'invasion russe, et pour aider à améliorer la sécurité alimentaire au pays, le premier ministre avait annoncé au Sommet du G7 de cette année en Allemagne une contribution de 52 millions de dollars pour la mise en place de solutions agricoles. La contribution du Canada sera acheminée par le biais de la stratégie de soutien au stockage des céréales de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. De cette somme, 50 millions de dollars seront consacrés aux solutions de stockage des grains et 2 millions de dollars seront consacrés à l'équipement de laboratoire et à l'assistance technique connexe. Le soutien du Canada profitera à plus de 1 900 agriculteurs et à plus de 4 800 personnes en tout, notamment en fournissant des emplois aux personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine et en protégeant leurs moyens de subsistance.

« Le Canada et l'Allemagne restent unis dans leurs efforts pour soutenir l'Ukraine. Les deux pays ont réaffirmé leur volonté commune d'appuyer le rétablissement complet de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'Ukraine. Nous poursuivrons notre collaboration avec nos partenaires et alliés pour continuer à défendre la paix, la sécurité, les droits de la personne et la primauté du droit. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Depuis l'occupation illégale et la tentative d'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1 750 individus et entités.

Depuis la nouvelle invasion de l' Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1 300 autres individus et entités de Russie, d' Ukraine et du Bélarus.

En 2022, le Canada a engagé plus de 3,4 milliards de dollars pour soutenir l' Ukraine , dont 1,95 milliard de dollars en aide financière directe, qui a déjà été versée en entier à l' Ukraine , et 455 millions de dollars en aide internationale.

, dont 1,95 milliard de dollars en aide financière directe, qui a déjà été versée en entier à l' , et 455 millions de dollars en aide internationale. Depuis février 2022, le Canada s'est engagé à accorder ou a versé 626 millions de dollars en aide militaire. Ce montant comprend l'allocation complète de 500 millions de dollars en soutien militaire à l' Ukraine annoncée dans le Budget 2022.

annoncée dans le Budget 2022. La plateforme pour la Crimée a été lancée en 2021 avec la tenue d'un premier sommet des chefs d'État et de gouvernement.

