OTTAWA, ON, le 20 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui deux nouveaux membres au sein du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement : Rob Morrison, député de Kootenay--Columbia, et Alex Ruff, député de Bruce--Grey--Owen Sound.

Les Canadiens ont le droit de se sentir en sécurité dans leurs communautés. Nos organismes de sécurité nationale et du renseignement sont chargés de gérer les menaces liées à la sécurité des Canadiens, tout en veillant à ce que leurs droits et libertés soient protégés. Depuis sa création en 2017, le comité, qui privilégie une approche non partisane, examine les activités de sécurité nationale et du renseignement menées à l'échelle du gouvernement du Canada. Il se penche notamment sur les activités de l'Agence des services frontaliers du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications, du Service canadien du renseignement de sécurité et de la Gendarmerie royale du Canada, parmi de nombreux autres organismes.

Présidé par l'honorable David J. McGuinty, C.P., député d'Ottawa-Sud, ce comité multipartite réunit des représentants de la Chambre des communes et du Sénat. Avec les nouvelles nominations d'aujourd'hui, tous les sièges au comité sont maintenant pourvus.

Le comité présente au premier ministre un rapport annuel ainsi que des rapports spéciaux, s'il y a lieu. Le premier ministre dépose ensuite ces rapports, qui contiennent des conclusions et des recommandations, à la Chambre des communes et au Sénat.

Citation

« Il y a cinq ans, nous avons mis sur pied le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, chargé d'étudier adéquatement les questions de sécurité et de veiller à ce que nos organismes de sécurité nationale et du renseignement agissent efficacement et rendent compte de leurs activités. Le comité joue un rôle crucial en tenant les parlementaires et tous les Canadiens informés et en s'assurant que nous disposons des compétences et des outils nécessaires pour assurer la sécurité des Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les personnes nouvellement nommées, qui sont membres du Parti conservateur, se joindront aux membres actuels du comité :

Stéphane Bergeron, Bloc Québécois



Don Davies, NPD

, NPD

L'honorable Dennis Dawson, Sénat

, Sénat

Iqra Khalid, Parti libéral

, Parti libéral

L'honorable Frances Lankin, C.P., C.M., Sénat

, C.P., C.M., Sénat

Patricia Lattanzio, Parti libéral

, Parti libéral

James Maloney, Parti libéral

, Parti libéral

L'honorable David J. McGuinty, P.C., Parti libéral (président)

, P.C., Parti libéral (président)

L'honorable Vernon White, Sénat

Le comité a été créé en application de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, qui est entrée en vigueur en 2017. Il est dissous à la fin de chaque session du Parlement, et de nouveaux membres sont nommés à l'ouverture de la session suivante.

, qui est entrée en vigueur en 2017. Il est dissous à la fin de chaque session du Parlement, et de nouveaux membres sont nommés à l'ouverture de la session suivante. Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement assiste le comité dans l'exécution de son mandat d'examen.

