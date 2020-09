OTTAWA, ON, le 8 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Christyne Tremblay, actuellement sous-ministre des Ressources naturelles, devient sous-greffière du Conseil privé, secrétaire associée du Cabinet, et sous-ministre des Affaires intergouvernementales, à compter du 9 septembre 2020.

Jean-François Tremblay, actuellement sous-ministre des Services aux Autochtones, devient sous-ministre des Ressources naturelles, à compter du 21 septembre 2020.

Christiane Fox, actuellement sous-ministre des Affaires intergouvernementales, devient sous-ministre des Services aux Autochtones, à compter du 21 septembre 2020.

Le premier ministre a profité de cette occasion pour souhaiter à Catherine Blewett, sous-greffière du Conseil privé, beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Il l'a également remerciée pour son dévouement et son excellence au service des Canadiens.

De plus, le premier ministre a félicité Jonathan Fried, coordonnateur des relations économiques internationales au sein d'Affaires mondiales Canada et représentant personnel du premier ministre au G20, Janet King, sous-ministre déléguée des Services publics et de l'Approvisionnement, et Anne-Marie Smart, conseillère principale auprès du Bureau du Conseil privé, qui ont récemment pris leur retraite de la fonction publique. Il a remercié ces fonctionnaires dévoués pour leurs services envers les Canadiens.

Notes biographiques

