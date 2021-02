OTTAWA, ON, le 26 févr. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Annette Gibbons, actuellement sous-ministre déléguée de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, devient sous-ministre déléguée de l'Emploi et du Développement social, à compter du 8 mars 2021.

Lawrence Hanson, actuellement sous-ministre adjoint, Politiques, Transports Canada, devient sous-ministre délégué des Pêches et des Océans, à compter du 8 mars 2021.

Sandra Hassan, actuellement sous-ministre adjointe, Conditions d'emploi et relations de travail, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, devient sous-ministre du Travail et sous-ministre déléguée de l'Emploi et du Développement social, à compter du 8 mars 2021.

Paula Isaak devient sous-ministre déléguée des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, en plus de son poste actuel de présidente de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, à compter du 3 mars 2021.

Kristina Namiesniowski, actuellement haute fonctionnaire auprès du Bureau du Conseil privé, devient sous-ministre déléguée principale de l'Emploi et du Développement social, à compter du 3 mars 2021.

Le premier ministre a profité de cette occasion pour remercier Chantal Maheu pour son travail comme sous-ministre du Travail et sous ministre déléguée de l'Emploi et du Développement social. Il a également félicité Diane Lafleur, sous-ministre déléguée des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, et Benoit Robidoux, sous-ministre délégué principal de l'Emploi et du Développement social, pour leur retraite de la fonction publique et leur a exprimé sa reconnaissance pour le dévouement et l'excellence dont ils ont fait preuve au service des Canadiens.

