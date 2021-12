OTTAWA, ON, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des changements à la structure et au mandat des comités du Cabinet afin que ceux-ci correspondent aux derniers changements apportés au Conseil des ministres. Les changements reflètent les priorités du gouvernement du Canada, soit terminer la lutte contre la COVID-19, créer des emplois et faire croître la classe moyenne, avancer sur la voie commune de la réconciliation, remettre l'accès à la propriété à la portée de tous et lutter contre les changements climatiques.

La nouvelle liste de comités du Cabinet est la suivante :

Comité du Cabinet chargé du programme gouvernemental, des résultats et des communications

Comité du Cabinet chargé des affaires du Canada dans le monde

dans le monde Comité du Cabinet chargé de l'économie, de l'inclusion et du climat « A »

Comité du Cabinet chargé de l'économie, de l'inclusion et du climat « B »

Comité du Cabinet chargé des opérations

Comité du Cabinet chargé de la réconciliation

Comité du Cabinet chargé de la sécurité et des urgences

Conseil du Trésor

Il y aura également des sous-comités chargés de la coordination intergouvernementale, de la gestion des litiges et de la réponse fédérale à la maladie à coronavirus (COVID-19).

Le groupe d'intervention en cas d'incident continuera d'être convoqué, s'il y a lieu, afin de répondre aux crises immédiates.

Citation

« Le gouvernement du Canada dispose d'un plan ambitieux et progressiste pour terminer la lutte contre la COVID-19, créer des emplois et faire croître la classe moyenne, lutter contre les changements climatiques, avancer sur la voie commune de la réconciliation et remettre l'accès à la propriété à la portée des Canadiens. Les changements apportés aux comités du Cabinet nous aideront à donner suite à ces priorités et à bâtir un avenir meilleur pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Conseil des ministres est constitué du premier ministre et de 38 ministres. Les comités du Cabinet s'acquittent de la plupart des tâches quotidiennes du Cabinet. Ils ont leurs propres membres et domaines de responsabilité, qui sont déterminés par le premier ministre. Le Conseil du Trésor est l'exception, car son mandat et sa composition sont établis en droit.

des ministres est constitué du premier ministre et de 38 ministres. Les comités du Cabinet s'acquittent de la plupart des tâches quotidiennes du Cabinet. Ils ont leurs propres membres et domaines de responsabilité, qui sont déterminés par le premier ministre. Le Conseil du Trésor est l'exception, car son mandat et sa composition sont établis en droit. Le Conseil des ministres est le forum décisionnel central du gouvernement et le seul comité qui réunit tous les ministres. Il est essentiel qu'il fonctionne de manière efficace afin d'appuyer la mise en œuvre du programme et des priorités du gouvernement.

