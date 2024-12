OTTAWA, ON, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des changements à la composition du Conseil des ministres. Le nouveau Conseil des ministres se concentrera sur ce qui compte le plus pour les Canadiens : rendre la vie plus abordable et faire croître l'économie.

S'appuyant sur le travail accompli depuis 2015 pour investir dans les Canadiens, l'équipe ministérielle va continuer à faire des progrès en matière de logement, de garde d'enfants et d'alimentation en milieu scolaire, et à remettre plus d'argent dans les poches des gens.

Les changements suivants sont apportés au Conseil des ministres :

Anita Anand devient ministre des Transports et du Commerce intérieur

devient ministre des Transports et du Commerce intérieur Gary Anandasangaree devient ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

devient ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord Steven MacKinnon devient ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

devient ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail Ginette Petitpas Taylor devient présidente du Conseil du Trésor

Le premier ministre a également annoncé la nomination de nouveaux membres du Conseil des ministres :

Rachel Bendayan devient ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

devient ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique Élisabeth Brière devient ministre du Revenu national

devient ministre du Revenu national Terry Duguid devient ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

devient ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies Nate Erskine-Smith devient ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

devient ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités Darren Fisher devient ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

devient ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale David J. McGuinty devient ministre de la Sécurité publique

devient ministre de la Sécurité publique Ruby Sahota devient ministre des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario

devient ministre des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le l' Joanne Thompson devient ministre des Aînés

Ces nouveaux ministres travailleront avec l'ensemble des membres du Cabinet afin d'apporter des changements concrets et positifs pour tous les Canadiens. Ils se joignent aux ministres suivants, qui conservent leur portefeuille :

Terry Beech , ministre des Services aux citoyens

, ministre des Services aux citoyens Bill Blair , ministre de la Défense nationale

, ministre de la Défense nationale François- Philippe Champagne , ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie Jean-Yves Duclos , ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec Karina Gould , leader du gouvernement à la Chambre des communes

, leader du gouvernement à la Chambre des communes Steven Guilbeault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique

, ministre de l'Environnement et du Changement climatique Patty Hajdu , ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario

, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le l' Mark Holland , ministre de la Santé

, ministre de la Santé Ahmed Hussen , ministre du Développement international

, ministre du Développement international Gudie Hutchings , ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique Marci Ien , ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse Mélanie Joly , ministre des Affaires étrangères

, ministre des Affaires étrangères Kamal Khera , ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap Dominic LeBlanc , ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales

, ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales Diane Lebouthillier , ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Lawrence MacAulay , ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Soraya Martinez Ferrada , ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec Marc Miller , ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Mary Ng , ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique Harjit S. Sajjan , président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Ya'ara Saks , ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé Pascale St-Onge , ministre du Patrimoine canadien

, ministre du Patrimoine canadien Jenna Sudds , ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Rechie Valdez , ministre de la Petite Entreprise

, ministre de la Petite Entreprise Arif Virani , ministre de la Justice et procureur général du Canada

, ministre de la Justice et procureur général du Canada Jonathan Wilkinson , ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Citation

« Notre équipe se concentrera sur ce qui compte le plus pour les Canadiens : rendre la vie plus abordable, faire croître l'économie et créer de bons emplois pour la classe moyenne. Ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir prometteur pour la classe moyenne et l'ensemble des Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Depuis 2015, le Conseil des ministres a réalisé de réels progrès au profit de la classe moyenne et de ceux qui travaillent fort pour en faire partie, qu'il s'agisse de sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté grâce à l'Allocation canadienne pour enfants ou de tenir notre promesse de mettre en place des services de garde à 10 $ par jour et le Programme national d'alimentation scolaire.

Compte tenu des changements annoncés aujourd'hui, le Conseil des ministres conserve un total de 38 ministres, en plus du premier ministre. Conformément au précédent établi en 2015, il comporte un nombre égal de femmes et d'hommes.

Le Cabinet est la principale instance décisionnelle du gouvernement, chargé de veiller à l'administration du gouvernement et d'établir des politiques. Ses membres sont chacun responsables d'un portefeuille ou ministère.

